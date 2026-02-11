Rodrigo Aguirre hizo su estreno en Tigres marcando un doblete para pasar de ronda

Fútbol Internacional

Tigres de México goleó a Forge de Canadá 4-1 por los 16vos de final de la Champions Cup de la Concacaf y espera por Cincinnati de Estados Unidos o Universidad O&M de República Dominicana en la próxima instancia.

Tras el 0-0 del partido del encuentro de ida en Hamilton, el equipo de Nuevo León fue contundente en la revancha con dos goles del debutante uruguayo Rodrigo Aguirre, quien a los 22’ conectó un frentazo para sellar el 1-0 con el que se fueron al descanso, tras un primer cabezazo de su compatriota Fernando Gorriarán.

El propio Aguirre aumentó la diferencia a los 71’ con un buen zurdazo. Y si bien Brian Wright redujo la diferencia a los 80’, el nerviosismo en filas de Tigres duró apenas un minuto, ya que el argentino Ángel Correa metió el 3-1 a los 81’, y cinco minutos más tarde cerró el resultado el brasileño Joaquim.

Gorriarán jugó todo el partido, Rodrigo Aguirre los primeros 72 minutos y César Araújo entró a los 62’ en el conjunto ganador, que es dirigido por el argentino Guido Pizarro.

