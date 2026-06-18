Roberto Lopes confía en Cabo Verde para duelo del domingo con Uruguay: “Estamos prontos”

Mundial 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Cabo Verde ya tiene la mira puesta en su próximo desafío en el Mundial: el partido del domingo ante Uruguay en Miami por la segunda fecha de la fase de grupos. Tras el histórico empate frente a España en el debut, el defensor Roberto Lopes destacó la dificultad del encuentro y aseguró que la selección africana llega con confianza para competir.

“Será un partido muy difícil. Uruguay tiene un gran equipo, jugadores muy fuertes y un gran entrenador. No será sencillo, como ningún partido en la Copa del Mundo lo es”, expresó Lopes sobre el choque ante la Celeste.

El zaguero remarcó que en esta instancia todos los equipos buscan avanzar y que cada detalle puede ser determinante: “Aquí están los mejores intentando pasar a la siguiente fase, por eso no hay partidos fáciles”.

Pico Lopes de Cabo Verde ???? charló con la prensa y HD estuvo ahí … pic.twitter.com/QFOY2it39M — Heroica Deportiva (@sergioferis) June 17, 2026

El futbolista nacido en Dublín, Irlanda, e hijo de padre caboverdiano, recordó la importancia del punto conseguido ante España, aunque aclaró que el equipo ya debe enfocarse en lo que viene. “Fue genial después del partido. Nos permitimos disfrutar durante 24 horas, porque creo que es importante hacerlo en esos momentos, pero luego se acabó”, señaló. “Tenemos dos partidos más, ambos muy importantes, empezando en Miami contra Uruguay, así que debemos centrarnos en eso”, agregó.

Lopes también contó su particular historia de llegada a la selección de Cabo Verde: en 2018 recibió un mensaje por LinkedIn del entonces entrenador Rui Águas. “Me escribió en portugués y no lo entendí, pensé que era spam y lo ignoré. Nueve meses después me escribió en inglés y ahí comprendí la oportunidad”, relató.

Hoy, convertido en una pieza del equipo mundialista, asegura que Cabo Verde no llegó solamente a participar: “No estamos aquí solo para participar, queremos ser competitivos y estamos listos”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy