Riquelme se peleó con periodista en vivo y se fue de entrevista: “No me reta ni mi viejo”

Este martes, Juan Román Riquelme, presidente e ídolo de Boca Juniors, volvió a dar una entrevista después de un tiempo alejado de los medios, pero no resultó como se esperaba. Y es que, en un momento, hablando de los jugadores cedidos a la selección argentina, tuvo un cruce con el periodista Diego Chavo Fucks, de ESPN F90, y se terminó la charla.

Riquelme fue consultado sobre si le gustaba cómo jugaba el equipo, y fue claro: “No soy entrenador, preguntale a Martínez cuando te hable. Estoy contento del plantel que tenemos. Estoy contento de cómo van creciendo los chicos”. “Vamos a entrar en un análisis medio raro, porque nosotros tuvimos que ir a Ecuador a jugar un repechaje, en el cual intentábamos llegar de la mejor manera, y tomamos la decisión que todo el mediocampo nuestro entregárselo a la selección para que vaya a la Olimpíada”, ahondó.

“El riesgo fue bastante grande, por ahí, para nosotros, si lo quieren tomar de esa manera, pero fue la decisión que tomamos con la gente que maneja el fútbol. Siendo presidente del club, no podía negarles a los jugadores que vayan a vivir la experiencia de las Olimpíadas”, explicó, y luego de eso se desató la locura, al hablar de los cedidos.

“Son chicos que tiene que crecer, estábamos convencidos que era bueno que vayan a vivir esa experiencia para el crecimiento que tienen que tener como futbolistas. Pero nunca escuché en la tele que digan: ‘Qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina’”, expresó, lo que generó la molestia de el Chavo Fucks.

“Prendé la tele entonces, porque acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes”, respondió el periodista, que fue cortado por Riquelme: “Estoy hablando, Sebastián [Vignolo, el conductor]. Si ese señor cada vez que habla, va a hablar mal, yo prefiero no hablar más. A mí no me reta ni mi viejo”. Y Fucks replicó justo cuando el mandatario Xeneize se levantó y se fue: “No te estoy retando, estoy respondiendo a tus mentiras”.

