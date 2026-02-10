Río Ferdinand habló de las secuelas de su carrera: “silla de ruedas” y “fuertes dolores”

Fútbol Internacional

Río Ferdinand habló en extenso con el canal de YouTube Men’s Health UK, un espacio en el que expuso desde una sala de musculación su rutina actual para mantenerse en forma. No lo hace con un sentido estético, sino que lo necesita para evitar dolores que lo tienen a maltraer.

“Llevo mucho tiempo con problemas de espalda. Acarreo lesiones de mi carrera. Durante seis años estuve tomando pastillas e inyecciones para poder jugar. Eso me afectó”, contó el exdefensor, quien hoy va cuatro veces por semana al gimnasio, nunca más de una hora.

“Tengo momentos muy fuertes de dolor de espalda que me obligan a estar hospitalizado o en silla de ruedas por un par de días. Es una locura, pero surge de repente”, reconoció el exfutbolista de 47 años, quien apeló al entrenamiento funcional sin demasiado peso.

A lo largo de su carrera abusó del uso de analgésicos y tratamientos paliativos para poder jugar, lo que generó secuelas en su cuerpo. Los cuidados son constantes, y ahora tiene más en cuenta con la alimentación y pasa más horas entre barras y mancuernas que cuando jugaba.

Instalado en Dubai con su familia, está “siguiendo un enfoque holístico” en sus ejercicios e intenta “prevenir en lugar de arreglar algo cuando ya está roto”.

