Ricardo Vairo: las llegadas de Lodeiro y Maxi Gómez y las negociaciones con Eduardo Vargas

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, aseguró que está “todo acordado” con Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez para que ambos arriben al club para el segundo semestre del año donde se pusieron la meta de quedarse con el Uruguayo.

Vairo, antes de ingresar al Gran Parque Central, habló con los medios y fue consultado por Lodeiro, un jugador formado en la casa y con el que mantuvieron reuniones en las últimas horas.

“En principio estaría todo acordado por estos seis meses. Nicolás vendría prácticamente por un salario simbólico para poder llegar al club”, mencionó.

Y ante la consulta de en que situación está el fichaje de Maximiliano Gómez desde Defensor Sporting, dijo con una sonrisa: “Está, está”.

“Siempre digo que hasta que no está firmado, no está cerrado. Flavio [Perchman, vicepresidente] se ha reunido con gente de Defensor y estaría todo encaminado y para cerrarse, pero hasta que no se firme hay que esperar”.

“Poquitos”, respondió ante otros refuerzos que puedan llegar al club además de Gómez y Lodeiro: “Nacional armó un muy buen plantel a principio de año y hay que ver que jugadores salen. Además de lo que se habló, vendrá algún refuerzo más y en lo personal tengo una gran expectativa con Gonzalo Carneiro. Creemos que para el Clausura ya va a estar pronto”.

También se refirió ante la posible salida y rescisión contractual con el chileno Eduardo Vargas: “Se está hablando con él, evidentemente las cosas no salieron. Hay que esperar, no hay que ser ansiosos en esto”.

Y finalizó hablando de la renovación del vínculo con el juvenil Mereles: “Está definido el tema salarial, la cláusula de salida, se está muy cerca de cerrarse”.

