Reunión entre AUF y Tenfield por derechos de TV: el “gran paso” que se dio y más detalles

Este lunes por la tarde se llevó a cabo una nueva reunión de aproximadamente dos horas entre la Asociación Uruguaya y Tenfield en la AUF, en el marco de la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

Varios clubes de Primera División solicitaron una reunión con el Comité Ejecutivo de la Asociación con el objetivo de participar en la elaboración del pliego de la licitación. Por parte de la AUF estuvieron presentes en el encuentro el presidente Ignacio Alonso, Andrea Lanfranco, Matías Pérez y Sergio Pérez Lauro, entre otros.

La palabra de Ruglio

Luego de dos horas de reunión, tres dirigentes atendieron a los medios de prensa presentes. Uno de ellos fue el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien afirmó: “Todos los que vinimos a esta reunión creemos que fue muy productiva”.

“No queremos más cartas cruzadas. Capaz en dos meses no nos ponemos de acuerdo y estamos todos peleados de vuelta, pero no queremos discutir con la AUF”, dijo el presidente carbonero.

“Hemos estado convocando a la mayoría de clubes y vamos a convocar a los que todavía no hemos convocado. La idea es intentar llegar a mayorías que se parezcan lo más posible a unanimidades”, expresó Ruglio respecto a las instituciones que no concurrieron a la reunión.

La mirada de Vairo

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, también dio declaraciones. “Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Terminó la etapa de negociación y empezó la de licitación. Fue una reunión muy positiva”, aseguró.

“A partir de ahora se deja de negociar sobre posiciones y empezamos a negociar sobre intereses comunes a todos”, declaró, y más tarde mencionó: “Va a haber varias etapas. Se vienen meses muy intensos”.

“Quedaron cosas claras que eran claves. Los clubes van a participar en la elaboración o estudio del pliego. Eso fue aceptado. Va a ser un trabajo en conjunto entre los clubes y el Ejecutivo de la AUF. Es un gran paso”.

“Quedó definido el armado de tres comisiones, que vamos a analizar en estos días. Tiene que ver con todo el tema conceptual o comercial, en cuanto a qué aspectos técnicos y económicos va a implicar la licitación”, contó.

Lo económico es “uno de los grandes temas”, dijo, y expuso: “Es uno de los análisis que tenemos que hacer. Un piso va a existir; eso está definido. No sabemos si va a ser alto, bajo o se toman los números que manejó la AUF hasta ahora. Hay opiniones diversas”.

“Es una nueva etapa que se abre”

Germán Barcala, presidente de Montevideo Wanderers, comentó: “Se conversó. No se llegó a una definición. Lo que se destaca es que los clubes van a estar trabajando en la elaboración del pliego y en todo lo que tiene que ver con la licitación”.

“Quedamos abiertos para ver un plan borrador de pliego. Vamos a compartirlo y verlo entre las partes. Estamos a 21 de julio y hay que empezar a trabajar más fuerte para llegar a un pliego y al consenso. Hay que trabajar duro”, declaró.

“Va a haber una reunión del presidente de la AUF con los clubes SAD. La intención es que en una futura reunión estén todos los clubes. Se abre una nueva etapa y hay que trabajar todos juntos para lograr el mayor provecho”, acotó.

“Hay puntos de acuerdo. Los clubes tienen que tener su participación y trabajar en primera línea. Es una nueva etapa que se abre”, concluyó.

