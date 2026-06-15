Repitan conmigo: el video donde jugadores de Uruguay enseñan cómo pronunciar sus apellidos

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Antes de la participación de los distintos seleccionados, los futbolistas realizaron distintos contenidos para los medios oficiales de la FIFA.
En este marco, los jugadores de varios seleccionados han participado de la consigna de pronunciar su propio nombre y apellido, de modo que los relatores y el público de distintas nacionalidades puedan conocer la forma correcta de pronunciarlos.
En las últimas horas, fue compartido el video de cómo lo hicieron los jugadores de Uruguay.
Así, en el registro audiovisual, los integrantes del plantel celeste aparecen frente a la cámara diciendo su nombre completo, con especial énfasis en la pronunciación correcta y en busca de una clara dicción.
De forma similar, puede verse cómo lo hicieron, por ejemplo, los jugadores de Japón o Alemania.
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