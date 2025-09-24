Renato Gaúcho renunció al Fluminense para “descansar de los genios de Internet”

Fútbol Internacional

Renato Gaúcho renunció a la dirección técnica del Fluminense minutos después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana este martes, cuando empató 1-1 con Lanús en Maracaná. Su salida se da a pocos días de cumplirse siete meses de su arribo al club.

El entrenador anunció en la conferencia de prensa posterior al partido que dejaría el cargo. Luego de dar explicaciones sobre algunas de sus decisiones en el partido, ironizó sobre los “genios de internet”, a quienes “mucha gente sigue y va detrás de ellos”.

“Antes de venir aquí, le di mi renuncia al presidente. Así que, de ahora en adelante, habrá otro aquí. Le harán estas preguntas y quiero ver sus respuestas. Quiero ver si pone el equipo que la hinchada quiere o el que tiene en su cabeza”, expresó en el cierre de su rueda de prensa.

Consultado sobre los gritos de “burro” que le dedicaron los fanáticos desde la tribuna, fue claro: “Soy un experto en fútbol. Conozco mi capacidad. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, si no me equivoco, lo llamaban burro a principios de año”.

“En el fútbol de hoy en día ??ya nada me sorprende. Nada, nada, nada, dentro y fuera del campo. Precisamente por las redes sociales. Todos son entrenadores, todos usan las redes sociales y dan su opinión. Hay quienes siguen al que no entiende nada. No todos, pero muchos no entienden nada de fútbol. Y entonces el entrenador y el jugador son los que pagan las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer?”, añadió.

“Lo dije hace unos meses y lo repito: el fútbol se acabó. Se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando se gana, hay elogios; cuando se pierde, somos tofod malos. El fútbol va por un camino en el que, estamos perdiendo todos; periodistas, entrenadores, jugadores e hinchas. El fútbol se acaba. Ya casi se acaba”, agregó.

“Siempre he intentado hacer lo mejor posible por el club, en todos los sentidos, en todas las competiciones. Lamentablemente, hoy estamos eliminados, pero lo estamos haciendo muy bien en el Brasileirão y en la Copa de Brasil. Si al Fluminense le fuera mal en el campeonato, no me iría. Como al Fluminense le va bien, voy a salir a descansar la cabeza y dejar que algunos genios de internet hablen de fútbol, ??ya que saben mucho”, concluyó.

