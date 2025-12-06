Remo coastal y karate sumaron nuevas medallas para cosecha celeste en Juegos Bolivarianos

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Uruguay sigue sumando medallas en los Juegos Bolivarianos que se están realizand en Lima, Perú, completando hasta el momento una cosecha de cuatro medallas de oro, ocho medallas de plata y siete de bronce.

En el penúltimo día de actividad, el remo coastal se destacó sumando cuatro preseas más al botín celeste, tres preseas de plata y una de bronce en beach sprint.

Los segundos puestos llegaron con Marcos Sarraute en el individual, el mismo remero junto a Leandro Rodas en el doble masculino, y el propio Rodas con Romina Cetraro en el doble mixto. Además, Cetraro con Yarzon fueron de bronce en el doble femenino.

El coastal es una disciplina dinámica del remo que se practica en aguas abiertas (mar, océano, grandes lagos) usando botes más anchos y estables, diseñados para olas y condiciones variables. El formato beach sprint será olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La del estribo

La última medalla celeste en la cita llegó de la mano del karate y fue gracias a Juan Macedo en la categoría de menos 84 kilogramos.

El celeste venció a Sebastián Dodero de Chile, Fredy Varela de Venezuela y Ruben Henao de Colombia, lo que lo dejó tercero en su serie y por ende peleó por la presea de bronce. Allí salió airoso ante Anderson Soriano de República Dominicana.

La última actividad prevista de nuestra delegación en los Juegos llegará de la mano de este deporte cuando Uruguay compita en la modalidad por equipos.

LAS MEDALLAS DE URUGUAY

Oro: Williams Freire en e-sports.

Oro: Bruno Cetraro, Marcos Sarraute, Romina Cetraro y Nicole Yarzon en el cuádruple mixto del remo.

Oro: Martín Zócalo y Leandro Rodas en dos sin timonel del remo.

Oro: Felipe Klüver en el single ligero del remo.

Plata: Juan Carlos Pita en menos 67 kilogramos del karate

Plata: Leonella Acosta en el frontball de pelota vasca.

Plata: Manuel Pelúa en pelota goma 30 metros de pelota vasca

Plata: Romina Cetraro en el single ligero del remo.

Plata: Luciano García y Felipe Klüver en el doble par abierto del remo.

Plata: Marcos Sarraute en individual del beach sprint de remo coastal

Plata: Romina Cetraro y Leandro Rodas en doble mixto del beach sprint de remo coastal.

Plata: Marcos Sarraute y Leandro Rodas en doble masculino del beach sprint en remo coastal.

Bronce: Bruno Cetraro en el single abierto del remo.

Bronce: Sandy Caraballo en más de 100 kilogramos en judo.

Bronce: Nicole Yarzon y Romina Cetraro en doble par abierto del remo.

Bronce: Nicole Yarzon y Romina Cetraro en doble femenino del beach sprint en remo coastal.

Bronce: Maximiliano Larrosa en hasta 60 kilogramos del karate.

Bronce: Francisco Barrios en hasta 75 kilogramos del karate.

Bronce: Juan Macedo en hasta 84 kilogramos del karate.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy