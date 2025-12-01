Remo: Uruguay sumó dos nuevas medallas en los Juegos Bolivarianos y llegó a tres preseas

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Uruguay sumó dos nuevas medallas en los Juegos Bolivarianos que se están realizando en Lima, Perú, esta vez al obtener la presea de plata y bronce de la mano del remo.

En el single individual, Bruno Cetraro, en su cierre de temporada, se quedó con la tercera colocación con un tiempo de 1:30.06, siendo solo superado por el chileno Ignacio Abraham (1:28:84) y el peruano Vicenzo Giurfa (1:29.42)

La presea de plata llegó de la mano de su hermana, Romina Cetraro, pero en el single ligero femenino al quedar segunda parando los relojes en 1:47.48.

La medalla de oro fue para la local Valeria Palacios (1:47.40), mientras que el bronce correspondió a Adriana Sanabria de Paraguay (1:49.50).

La pista de regata ubicada en la Playa Cantolao (costa oceánica) tiene una extensión reducida de 500 metros, a diferencia de los 2000 metros habituales, lo que hace que sean regatas de mayor explosión y menos tácticas.

Uruguay suma hasta el momento tres preseas en la cita, porque a estas dos medallas hay que sumar el oro obtenido por Williams Freire en e-sports.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy