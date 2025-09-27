Más deportes

Remo: Felipe Klüver hizo historia y es campeón en single ligero del Mundial de Shanghái

Por Andrés Cottini

A_Cottini

El mercedario Felipe Klüver se consagró campeón y medalla de oro en la categoría single ligero del Mundial de Remo que se disputa en Shanghái, China, marcando una nueva página de gloria en este deporte para nuestro país.

Klüver, que llegaba a esta instancia tras ganar su regata en la serie y semifinal, no fue menos en la definición por la medalla y con un remate demoledor en los últimos 500 metros paró los relojes en 6:54.10 para quedarse con una victoria contundente.

Más atrás llegaron el austriaco Julian Schoeberl (6:57.85) y el al irlandés Jake McCarthy (6:59.07) que completaron el podio.

“Estoy muy feliz”, dijo Klüver tras la competencia mostrando su alegría por la consagración: "Trabajé muy duro para esto. Agradecer a todo mi equipo y a todo el Uruguay que me ayudó y alentó siempre. Esto es increíble”.

Este logró no es casualidad para el remero de 25 años que viene de tener grandes actuaciones en la presente temporada tras ganar las Copa del Mundo de Lucerna y Varese también en el single ligero.

Además, fue séptimo en la edición 2024 del Mundial en Canadá y campeón mundial de la categoría sub-23 en la cita de Varese, Italia en 2022.

Nicole Yarzon, que compitió en la final B (por posiciones) del single ligero, terminó sexta en la regata y por ende en la colocación 12º de la clasificación general.

Recordemos que las categorías de peso ligero no integran el calendario olímpico para la cita de Los Ángeles 2028.

Por otro podio

Bruno Cetraro competirá este domingo en la final del single peso abierto, categoría olímpica de la más importantes, desde las 03:31 de Uruguay y tendrá como rivales a Lituania, Bielorrusia (que compite como atletas individuales neutro), Alemania, Países Bajos y Grecia.

Desde 1989, con Jesús Posse, que Uruguay no lograba alcanzar una final mundialista en el single senior. Cetraro llegó a esta cita tras ser séptimo en la Copa del Mundo de Lucerna, noveno en la de Varese, y ser decimosegundo en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Felipe Klüver y Bruno Cetraro conformaron la dupla que fue sexta y diploma en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, compitiendo en el doble peso ligero.

