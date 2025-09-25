Más deportes

Remo: Felipe Klüver clasificó a la final del single ligero en el Mundial de Shanghái

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El mercedario Felipe Klüver se metió en la final del Mundial de remo que se está disputando en Shanghái, China, al ganar la regata semifinal del single peso ligero masculino.

El remero de 25 años fue contundente y se quedó con la victoria con un tiempo de 7:28.40 para completar los 2000 metros, superando al turco Halil Kaan Koroglu (7:31.12) y al irlandés Jake McCarthy (7:33.02), que también avanzaron a la final por las medallas.

Por la otra serie semifinal los clasificados son el austriaco Julian Schoeberl (7:22.09), el alemán Fabio Kress (7:25.00) y del chino Gu Jiantao (7:27.72).

La final en la cual el uruguayo buscará quedarse con una de las tres medallas e incluso soñar con ser campeón mundial, será el sábado 27 se setiembre a las 3:50 horas de Uruguay.

Recordemos que Felipe Klüver viene de tener grandes actuaciones en la presente temporada compitiendo en el single ligero tras ganar las Copa del Mundo de Lucerna y Varese.

Además, fue séptimo en la edición 2024 del Mundial en Canadá y campeón mundial de la categoría sub-23 en la cita de Varese, Italia en 2022.

En el caso de la rama femenina, Nicole Yarzón culminó en la cuarta colocación de su semifinal por lo cual pasó a la final B (posiciones 7 al 12) que será el mismo sábado 27 pero a las 2:25 de nuestro país.

Recordemos que Bruno Cetraro, que actúa en el single abierto, participará en semifinales el viernes desde las 1:56 de Uruguay y tendrá como rivales a Eslovenia, Nueva Zelanda, Bielorrusia (que compite como atletas individuales neutro), Lituania y Moldavia.

