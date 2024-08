Referentes de San Pablo se harán presentes en el velatorio de Juan Manuel Izquierdo

San Pablo recibirá al Atlético Mineiro hoy a las 21:30 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil. Jonathan Calleri, Michel Araújo, Lucas Moura y Rafinha serían de la partida, pero rápidamente viajarán con destino a Uruguay.

Los cuatro jugadores en cuestión, con el uruguayo Araújo a la cabeza, avisaron a los directivos que viajarían en representación de todo el plantel a Montevideo para el velatorio de Juan Manuel Izquierdo, que será el jueves de mañana en la sede de Nacional.

Los referentes del conjunto tricolor paulista pidieron al club contratar un vuelo privado para estar en Uruguay en tiempo y forma acompañando a la familia de Izquierdo y sus colegas albos, junto a quienes estuvieron desde muy cerca a partir del pasado jueves de noche.

Calleri, que ofreció su tarjeta de crédito para los gastos que fueran necesarios durante la internación de Izquierdo en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo, fue de los futbolistas que más acompañaron a la familia del zaguero tricolor en el hotel en Brasil.

Estas muestras de apoyo del plantel de San Pablo se suman a las del pasado domingo en el estadio MorumBis (ex Morumbí), donde previo al triunfo 2-1 sobre Vitória los jugadores salieron a la cancha con una camiseta celeste y la inscripción “Fuerza Izquierdo”.

El cuerpo de Juan Izquierdo será trasladado en un avión de la Fuerza Aérea hoy y llegará en horas de la noche. El velatorio será en el Salón Cristal Dante Iocco desde las 10 horas del jueves. Según informó el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, la familia del futbolista solicitó que el velatorio sea corto, por lo que habría una ceremonia íntima de una hora y se abriría al público un par de horas.

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional.



Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU