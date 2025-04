Referentes de Nacional se responsabilizaron por el 0-3 y mala racha: “Hay que dar la cara”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional agravó su crisis deportiva al caer goleado 3-0 este miércoles en su debut de Copa Libertadores frente a Atlético Nacional en Medellín. Pese al feo resultado, para Luis Mejía hicieron “45 minutos muy buenos”, pero se les “escapó en la última del primer tiempo”.

“Sabíamos que iba a ser un rival que iba a atacar mucho. Con la necesidad de ir a buscar el partido, se nos hizo un poco cuesta arriba y ellos tienen jugadores rápidos y habilidosos que nos complicaron”, añadió el arquero panameño en zona mixta.

Con respecto al esquema de cinco defensores y las líneas muy replegadas que eligió Martí Ligüera, el entrenador interino, para este partido, comentó: “Estábamos capacitados para llevar este plan a cabo y, por momentos, se hizo bien”.

“Siempre que sale un cuerpo técnico, duele. No es una situación tranquila, pero hay que poner la cara. El grupo es consciente de la situación que estamos pasando, pero no hay excusas, hay que trabajar puertas adentro. Hay que dar la cara, no hay que esconderse”, indicó.

Y cerró hablando del momento actual que atraviese el equipo: “No se están dando los resultados. Se arrancó el año positivo, ganando un título, pero cuando estás vistiendo esta camiseta, tenés que ganar fin de semana tras fin de semana”.

Quien también habló tras la derrota fue el capitán, Sebastián Coates, que apuntó: “Las sensaciones no son buenas en términos de resultados. Venimos de una semana complicada y era importante para nosotros demostrar que tenemos un buen grupo”.

“En el primer tiempo lo hicimos bien. Nos faltó un minuto para terminar 0-0. Con el gol, ellos encontrar más tranquilidad”, analizó, y aseguró que “la única manera” de la que se sale de este mal momento es “trabajando”: “Tenemos que cerrarnos como grupo y esforzarnos más”.

“Obviamente somos responsables, somos los que entramos a la cancha y jugamos. Tenemos que asumir eso, sin esquivar nada. Estamos acá ara hacer las cosas mejores para el equipo, todavía falta muchísimo y hay que tener eso en cuenta”, ahondó.

“Hoy le tocó dar la cara a Martín Ligüera y Seba Eguren, hay que agradecerles a ellos. Estamos por fuera de lo que pasa con la decisión del técnico”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy