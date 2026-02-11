Recoba tras la clasificación: “fue una vergüenza” pero “en El Alto lo hice con Nacional”

Fútbol Internacional

Álvaro Recoba, entrenador de Deportivo Táchira, valoró la victoria por penales sobre The Strongest para avanzar a la fase 2 de la Copa Libertadores, y consideró el resultado “justo”. Destacó que su equipo “fue al frente” y “generó oportunidades de gol”, transformando en figura al arquero rival, que fue “el segundo mejor jugador del partido”.

Para el Chino, la figura del encuentro fue Jesús Camargo, su propio arquero, quien le atajó un penal a Víctor Abrego en el minuto 98 con el tanteador 1-0. Si era gol, clasificaba el equipo boliviano y no había definición por tiros penales.

Antes de llegar a esa instancia de desempate, el arquero Luis Banegas, de The Strongest, hizo tiempo de manera exagerada y sistemática. “Fue una vergüenza lo que pasó con el tiempo que no se jugó. Fue una vergüenza y ganamos. Nosotros no podemos hacer nada”, expresó al ser consultado al respecto.

“En La Paz nuestro equipo se tomó sus momentos de pausa, pero no tantos. El juez es quien toma las decisiones. Cobró un penal que fue penal. Se jugó poco y el juez capaz que tendría que haber sacado tarjeta antes, pero no se puede hacer nada. Protestamos y echaron a uno de nosotros”, recordó.

“Todos buscan su manera de llegar al final con chances. Generalmente iba una pelota al arco y quedaba el arquero tirado. Nosotros en La Paz no lo hicimos; en El Alto lo hice con Nacional, así que no me quejo. Always Ready en el Parque Central hizo lo mismo. Nosotros en La Paz en algún momento bajamos la intensidad y lo de hoy fue un poco exagerado, pero fui a saludar al entrenador de ellos y a los jugadores”, comentó.

El Chino propuso que el VAR pueda intervenir en casos de pérdidas de tiempo. “Cuando el VAR ve que hay jugadas que no son fouls o situaciones graves, y el jugador se queda tirado mucho tiempo, hay que castigarlo. Si no, te tirás al piso, de la nada, y se pierde tiempo. El VAR tendría que poder ayudar al árbitro, para que sepa que un jugador de la nada se tire al piso”, concluyó.

