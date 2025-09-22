Real Madrid vuelve a boicotear la gala del Balón de Oro, que tiene dos favoritos claros

Fútbol Internacional

La ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro 2024 fue un escándalo de última hora que tuvo una repercusión aún mayor que el propio evento. El español Rodri Hernández lo ganó en la rama masculina y unas horas antes se filtró que así sería, cuando Vinicius era el favorito.

Los merengues, molestos con el diario France Football, que organiza el evento desde 1956, decidieron no subir a un avión que ya estaba pronto para trasladarlos, argumentando que “el Real Madrid no está donde no se le respeta”. Ese boicot, del que mucho se habló, se mantendrá para la gala de hoy a las 16 horas de Uruguay.

A nivel de delegación, no habrá representación madridista en el Théâtre du Châtelet de París. El club dio libertad a sus futbolistas nominados, tanto en la rama masculina (Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Deajn Huijsen) como en la femenina, (Carolina Weir y Linda Caicedo), y solo concurrirá la escocesa Weir.

Lamine Yamal, estrella juvenil del Barcelona, es el principal candidato a llevarse el galardón, en una lucha mano a mano con el francés Ousmane Dembélé, del Paris Saint Germain. Vitinha, Raphinha y Mohamed Salah completarían el top-5 según un documento que se viralizó en la previa.

