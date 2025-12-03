Real Madrid goleó y Valverde tuvo elogios y críticas: “Mucho corazón, menos cabeza”

Fútbol Internacional

Dos goles de un estelar Kylian Mbappé y otro de Eduardo Camavinga dieron al Real Madrid un convincente triunfo en San Mamés frente al Athletic Club (0-3), un marcador que rompe la serie de tres empates consecutivos del equipo blanco y evita la segunda victoria consecutiva del conjunto bilbaíno.

Mbappé abrió el marcador a los siete minutos culminando una espectacular acción personal plena de potencia y Camavinga dobló la ventaja madridista en el 42 al cabecear en el segundo palo, libre de marca, un balón que le prolongó también de cabeza Mbappé.

La estrella francesa cerró el marcador en el minuto 59 con un gran disparo desde 25 metros que sorprendió a Unai Simón, para sumar tres puntos que dejan a los merengues a uno del Barcelona, líder, en las posiciones.

Federico Valverde fue titular como volante por derecha en los de Xabi Alonso, pero su actuación fue valorada entre críticas fuertes y respaldo a su entrega.

DIARIO AS

Poco a poco se va encontrando, toda vez que ha vuelto al centro del campo. El flanco derecho es su territorio. Se movió bien en este 4-4-2 de libro planteado por Xabi.

MUNDO DEPORTIVO

Discreto. El uruguayo sigue sin encontrarse. Corre, pero sin sentido.

DIARIO SPORT

Pulmón. Mucho corazón y algo menos de cabeza. Es el pulmón del equipo y su desgaste es crucial para ocupar espacios y llegar donde no lo hacen 'Vini', Bellingham y demás.

DIARIO MARCA

Primera parte: Se sitúa como extremo derecho, emparejado con Adama Boiro. Muy atento en las ayudas defensivas en el mediocampo. Pierde un balón en plena salida que acaba en una ocasión prometedora para Guruzeta. Buen pase de primeras para poner a Vinícius solo ante Unai Simón.

Segunda parte: Más eficaz sin balón que con él. Le está costando entrar en juego. Sin embargo, su trabajo es imprescindible para dar respiro al equipo. Va a terminar el partido en el lateral tras la salida de Militao. Prueba el disparo lejano y obliga a Unai a intervenir.

BERNABEU DIGITAL

Como extremo derecho en el día de hoy. Queda claro que no es su posición ideal; a pesar de eso, buen partido en líneas generales del uruguayo.

