Real Madrid: Polémica por penal pitado, críticas de Pellegrini y Van Basten, y audio VAR

El penal sancionado a favor del Real Madrid ante Betis, que le permitió a Kylian Mbappé sellar el 2-0 en el Santiago Bernabéu, estuvo en el ojo de la tormenta desde el domingo, dado que se discute si realmente hubo infracción del arquero portugués Rui Silva sobre el delantero brasileño Vinícius.

El árbitro Javier Alberola no sancionó la falta en primera instancia, pero desde el VAR lo convocaron a revisar la jugada después de comprobar que no hubo posición adelantada del atacante merengue. El asistente marcó offside en tiempo real, pero de todos modos Alberola no iba a pitar penal.

Después del partido, hubo opiniones pesadas respecto a la jugada. Uno de los que no se calló fue Manuel Pellegrini, director técnico del Betis. “Vinícius se tira encima del portero y el partido se le puso de cara al Real Madrid. Todavía quedaban 15 o 20 minutos para intentar empatar el partido. Intervino el VAR, era probable”, lamentó en conferencia de prensa.

“Es el mismo árbitro que a nosotros estimó en otro partido que una acción así no era penalti, pero aquí estimó que sí era a favor del Real Madrid. Ganaron ellos y no hay más vueltas que darle”, agregó el entrenador chileno.

En la misma línea se manifestó Marco van Basten, exgoleador de la selección neerlandesa y actual comentarista de fútbol en la televisión de su país. “Vinícius le dio una patada en las piernas al arquero del Betis, que ni siquiera hizo nada. ¿Qué tan tontos tienen que ser el árbitro y los jueces del VAR para ver esto como penal?”, se preguntó el otrora delantero.

“Es un ejemplo típico de que el VAR nunca ha jugado un partido. Si lo hicieras, lo sabrías”, concluyó el ariete que vistió las camisetas de Ajax y Milan.

