Rampla inició los trabajos entre “un bobo que fue a insultar” y una deuda de U$S 650.000

Rampla Juniors inició los entrenamientos este martes, con una escena violenta que rompió la tranquilidad de la mañana en el Estadio Olímpico y no tardó en circular en redes sociales. Un hincha entró a insultar al presidente del club, Gabriel Kouyoumdjian, y al presidente de la sociedad anónima deportiva (SAD) que maneja el área deportiva, Gastón Tealdi.

Consultado al respecto, Tealdi le quitó relevancia y dijo que se trató de “un bobo que fue a insultar” y al que no prestó atención. Según dijo, rápidamente fue retirado del lugar. “Tenía un porro en una mano y un celular en la otra”, dijo al programa Quiero fútbol de Sport 890.

Explicó que el club tiene que pagar 650.000 dólares para competir en la Primera División Amateur, y que para cubrir esa deuda cuenta con la promesa del empresario Foster Gillett, quien seguiría siendo inversionista de un proyecto que en su primer año tuvo pésimos resultados, con el descenso del equipo en la Segunda División Profesional.

“Ayer hablé con Foster Gillett. El contrato está vigente. El dinero que hay que pagar ahora para jugar es muy similar al del año pasado, y el año pasado lo pagó. Le pedimos recursos antes de fin de año y esos recursos no vinieron. Me llamó diciendo que tuvo problemas personales y que estaba intentando recuperar fondos de Argentina. Quiere seguir en el proyecto”, dijo.

Tealdi contextualizó la situación, explicando que “Rampla para él era un anexo de Estudiantes de La Plata” y que “allá puso 30 millones pero eso falló porque era a cambio de una asamblea que nunca se hizo y quedó en la nada”. “Rampla quedó de rehén de esa situación y de sus situaciones personales”, argumentó.

Ya sin intermediarios argentinos carentes de conocimiento del mercado y la divisional, hoy armó “una planificación con un presupuesto mucho más acotado” para lograr el ascenso desde la ex-C. “Me preguntó cuánto es, y cuando le dije la cifra me dijo: ‘No te preocupes, que esta semana lo arreglamos’. Es la palabra de él… no lo sé”, manifestó Tealdi.

El presidente de la SAD de Rampla Juniors comentó que el cuerpo técnico encabezado por Carlos Poro Aguiar “tiene clara la situación” de incertidumbre “desde un primer momento”, así como también los jugadores. Hoy está trabajando con los dirigentes “unos comprando las medias, otros el hielo, y todo así”, al menos hasta que llegue el dinero prometido que le permita saldar deudas y funcionar al día.

“Por suerte hay dos ascensos directos y dos por la vía del repechaje, con equipos que se están armando muy fuerte. Creo que nos estamos armando muy bien y la pretensión es subir, porque Rampla no puede estar en la C”, concluyó Tealdi.

