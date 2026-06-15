Quién es Vozinha, golero de Cabo Verde de 40 años que terminó llorando contra España

Mundial 2026

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Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, es uno de los jugadores más viejos del Mundial 2026. Con 40 años —cumplidos apenas una semana antes del torneo—, el arquero de Cabo Verde fue figura en el debut de su selección ante España en Atlanta.

Según relató el propio jugador al sitio de la FIFA, el apodo —que se traduciría como “pequeña voz”— surgió en su infancia en la isla de San Vicente. “El apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el Ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida, así que siempre crecí con mis abuelos. En mi barrio, los chicos eran mucho mayores y yo siempre jugaba en la calle, donde me pegaban mucho”, dijo, según señaló O Globo de Brasil.

Su nombre de pila, en tanto, se debe al lateral brasileño Josimar Higino Pereira, que jugó en la década de 1980.

Vozinha salió de Cabo Verde recién a los 25 años.

Su primer club profesional fue el Progresso do Sambizanga, de Angola. A lo largo de su carrera defendió los arcos del Zimbru Chi?inau (Moldavia), AEL Limassol (Chipre), AS Trencín (Eslovaquia) y Gil Vicente (Portugal), antes de llegar al CD Chaves, también de Portugal.

LAS LÁGRIMAS DEL TIBURÓN AZUL



Vozinha no aguantó la emoción tras lograr EL PRIMER PUNTO DE CABO VERDE EN EL #MundialEnDSPORTS.



¿El MVP del partido?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zYCULPgqrU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

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