Punta del Este Open: Arrancaron los octavos de final, que seguirán hoy con cuatro partidos

Más deportes

Por Fernando Tetes



Federico Coria, primer cabeza de serie del Punta del Este Open 2025, se clasificó a los cuartos de final del torneo que se disputa en el Cantegril Country Club de Punta del Este.

El actual 96 del mundo ganó luego de 68 minutos y disputará el pasaje a semifinales ante el estadounidense Emilio Nava, vencedor 61 64 sobre el sexto favorito, el argentino Román Andrés Burruchaga.

También se clasificó a cuartos de final el tercer cabeza de serie, Daniel Elahi Galán, de Colombia, ganador 64 64 ante el argentino Facundo Mena.

El peruano Gonzalo Bueno, por su parte, se impuso 76(4) 63 al boliviano Murkell Dellien.

Este jueves se conocerán los restantes cupos en cuartos de final. El español Carlos Taberner se las verá ante el francés Gabriel Debru, Marco Trungelliti ante Juan Bautista Torres, Lautaro Midon frente a Genaro Olivieri, y Tomás Barrios Vera ante Max Houkes.

El partido entre los europeos será el primero entre ellos, en tanto que el de Trungelliti y Torres también, pero con la diferencia de que el primero es el quinto favorito, mientras que Torres debió superar la ronda clasificatoria.

Olilvieri y Midon llegan ambos desde la fase previa y en el único antecedente Midon ganó 61 62 en el Futures de Tucumán en 2023.

Finalmente, el chileno Tomás Barrios Vera, séptimo favorito, jugará ante Houkes, quien había perdido en la ronda previa, pero ingresó como lucky looser ante la ausencia de Juan Pablo Varillas, ya que el peruano sufrió molestias de aductor.

Será el tercer partido entre ambos, con victorias del trasandino en semifinales de Ameesdorf (donde fue campeón en 2024) y Poznan en 2023.

En dobles, el único uruguayo que sigue en carrera, Ignacio Carou, jugará junto a Hugo Dellien ante los hermanos Conner y Arklon Huertas del Pino.

Resultados de miércoles 22 de enero

Octavos de final individuales

Emilio Nava (Estados Unidos) a Román Andrés Burruchaga (Argentina, 6) 61 64

Federico Coria (Argentina, 1) a Marco Cecchinato (Italia, WC) 62 63

Gonzalo Bueno (Perú) a Murkel Dellien (Bolivia) 76(4) 63

Daniel Elahi Galán (Colombia, 3) a Facundo Mena (Argentina) 64 64

Resultados de dobles

Boris Arias/Federico Zeballos (Bolivia, 1) a Andrea Collarini/Renzo Olivo (Argentina) 60 63

Guido Andreozzi/Mariano Kestelboim (Argentina, 2) a Marco Cecchinato/Andrea Pellegrino (Italia, WC) 64 76(3)

Conner Huertas del Pino/Arklon Huertas Del Pino Cordova (Perú) a Mateus Alves/Daniel Dutra da Silva (Brasil, 3) 76(7) 64

Daniel Elahi Galán/Carlos Taberner (Colombia/España) a Luis Britto/Franco Roncadelli (Brasil/Uruguay, 4) 75 y retiro

Gustavo Heide/Joao Lucas Reis Da Silva (Brasil) a Federico Aguilar Cardozo/Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay, WC) 67(8) 61 10-7

Ignacio Carou/Hugo Dellien (Uruguay/Bolivia) a Luciano Emanuel Ambrogi /Román Andrés Burruchaga (Argentina, Alt.) WO

Facundo Mena/Marco Trungelliti (Argentina) a Max Houkes/Santiago Rodríguez Taverna (Países Bajos/Argentina, Alt.) 36 62 10-6

Valerio Aboian/Lautaro Midon (Argentina, Alt.) a Gabriel Debru / Adolfo Daniel Vallejo (Francia/Paraguay) 76(6) 75

Programación del jueves 23

Cancha Central - Hora 15.00

Marco Trungelliti (Argentina, 5) vs Juan Bautista Torres (Argentina)

Gabriel Debru (Francia) vs Carlos Taberner (España)

No antes de las 19

Tomas Barrios Vera (Chile) vs Max Houkes (Países Bajos)

A continuación

Valerio Aboian/Lautaro Midon (Argentina) vs Daniel Elahi Galán/Carlos Taberner (Colombia/España)



Cancha 4 - Hora 1500

Gustavo Heide/Joao Lucas Reis Da Silva (Brasil) vs Guido Andreozzi/Mariano Kestelboim (Argentina, 2)

A continuación

Genaro Alberto Olivieri (Argentina) vs Lautaro Midon (Argentina)

No antes de las 18

Boris Arias/Federico Zeballos (Bolivia, 1) vs Facundo Mena/Marco Trungelliti (Argentina)

No antes de las 20

Conner Huertas del Pino/Arklon Huertas Del Pino Córdova (Perú) vs Ignacio Carou/Hugo Dellien (Uruguay/Bolivia)

Por Fernando Tetes