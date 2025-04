Previo al duelo ante Vélez, Diego Aguirre recordó con emoción las semifinales del 2011

Fútbol Internacional

Peñarol debutará hoy en la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield en Argentina desde las 19:00 horas. Será el noveno partido entre ambos por competencia Conmebol, pero ninguno igualará la emoción vivida por los carboneros en 2011.

El Aurinegro despachó al Fortín en las semifinales de la Libertadores con Diego Aguirre como director técnico, y este miércoles, horas antes del debut copero, la recordó con emoción ese momento: “Es un partido que quedó marcado de alguna forma en el hincha y en nosotros, porque ese partido nos permitió llegar a la final de la Libertadores después de muchos años”.

“Fue una locura” el movimiento de la gente en 2011 “porque había mucha ilusión”. “Era una etapa decisiva. No es comparable con esto, que es un comienzo de Copa, donde es muy importante el partido pero no es algo decisivo; no es una final como era esa”, dijo a la cuenta oficial de la Copa Libertadores.

Y cerró hablando del duelo: “Cada momento es diferente. Pasaron muchos años y hoy vamos a enfrentarnos a un equipo muy difícil, que es el actual campeón del fútbol argentino. Tenemos que prepararnos”.

????? El recuerdo de Diego Aguirre del partido que le permitió a @OficialCAP ???? volver a ser finalista de la CONMEBOL #Libertadores ?? en 2011



???? Este miércoles se vuelven a enfrentar con @Velez ???? en Liniers#GloriaEterna pic.twitter.com/9CCu1kHCJn — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 2, 2025

La primera vez que se enfrentaron estos dos equipos por competencias Conmebol fue en la Copa Mercosur 2001, por el grupo D: Peñarol ganó 2-1 en Montevideo y Vélez Sarsfield se impuso por 3-0 en su casa.

Luego llegaron las semis de Libertadores 2011, con victoria 1-0 del Aurinegro en el estadio Centenario y un 2-1 del Fortín en Liniers que no le alcanzó. En 2013 se encontraron en fase de grupos y Vélez ganó los dos partidos: 1-0 en Uruguay y 3-1 en Argentina.

La última vez que se vieron las caras de forma oficial fue en la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2020. Empataron 0-0 en el José Amalfitani y 1-1 en el Campeón del Siglo, por lo que esta vez fue Vélez el que avanzó por el gol de visitante.

