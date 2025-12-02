Presidente del Cerro Porteño de Bava regalará un Ferrari al plantel si son bicampeones

Fútbol Internacional

El pasado domingo, Cerro Porteño, que es dirigido técnicamente por Jorge Bava, se coronó campeón del Torneo Clausura del fútbol paraguayo al ganarle 2-0 al Atlético Tembetary por la última fecha, finalizando un punto arriba de Guaraní.

Tras la consagración, Juan José Zapag, presidente del Ciclón de Barrio Obrero, festejó con los futbolistas y les hizo una curiosa promesa por si en 2026 vuelven a ser campeones: “Para el bicampeonato, un Ferrari. Tiene que ser bicampeonato y acá va a estar estacionado”.

Por otra parte, Miguel Carrizosa, propietario de DIESA, empresa relacionada al club, contó que también regalarán un auto de lujo al cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Bava.

?? ATENCIÓN | Juan José Zapag, presidente de #CerroPorteño, prometió un Ferrari como premio si el equipo logra el bicampeonato.



Durante la celebración por el título del Torneo Clausura, Zapag motivó al plantel diciendo:



??? “Para el bicampeonato, un Ferrari. Tiene que ser… pic.twitter.com/Z0HorIK8av — Radio Ñandutí (@nanduti) December 1, 2025

“Son más de 200 mil dólares en vehículos para los perros; creo que este plantel se merece. Cerro es generoso, sus dirigentes son generosos y este pueblo se merece. Nadie es más merecedor que el pueblo cerrista de este campeonato”, indicó Zapag.

Pero las sorpresas no terminan ahí, ya que el próximo sábado 6, cuando Cerro Porteño, ganador de la tabla Anual, enfrente a General Caballero, que obtuvo la Copa Paraguay, por la Supercopa de Paraguay, serán los hinchas los recompensados.

“Otra cosa les quiero decir, para la mejor hinchada del país: para el próximo partido vamos a sortear un Volkswagen Polo Track entre todos los que se vayan al estadio a alentar a Cerro Porteño”, comentó Carrizosa.

??????Los premios del campeón:



? 1 millón de dólares para el plantel.

? Un automóvil para el plantel.

? Un automóvil para el CT.

?? Se sorteará un automóvil entre los hinchas que vayan a la Supercopa.



Lo confirman Juan José Zapag y Miguel Carrizosa en #LaGranJugada. pic.twitter.com/hfLoRHQ078 — Angel Elián (@AngelElian02) December 1, 2025

