Presidente del Barcelona respaldó públicamente a Ronald Araujo: “Tenemos que animarlo”

Ronald Araújo se convirtió en uno de los nombres propios de la semana en el Barcelona. El zaguero uruguayo, capitán del equipo, pidió al club un tiempo y espacio para recuperarse mentalmente tras la expulsión sufrida ante el Chelsea en Stamford Bridge, una situación que lo afectó profundamente.

En un acto organizado por La Vanguardia, el presidente blaugrana Joan Laporta quiso enviarle un mensaje público de apoyo y se mostró convencido de la pronta recuperación anímica del jugador.

“Lo de Araujo, tenemos que animarlo; he hablado con él y me mostró agradecimiento y que estaba motivado. Creo que puede volverse a motivar; tenemos que dejar que los profesionales actúen. Es un hombre muy sensible, pero sabe que el club le está ayudando; es nuestro capitán”, afirmó.

Laporta también defendió al uruguayo por la polémica expulsión en Londres, asegurando que la primera amarilla “no era” y recordando que la jugada condicionó al futbolista:

“Lo necesitamos, siempre responde. Ha tenido la desgracia de la expulsión en Inglaterra; la primera tarjeta no era y eso le afectó mucho”, expresó.

Valorado

Araujo no entrena con el grupo desde aquel partido en Stamford Bridge, y en el club reconocen que el episodio tuvo un fuerte impacto psicológico. Su figura, sin embargo, mantiene un peso importante dentro del vestuario.

El plantel cerró filas en torno al defensor, uno de los jugadores más queridos de la plantilla. Incluso, recientemente, el uruguayo organizó un asado de confraternización en su casa con todo el grupo, gesto que reafirma su ascendencia y liderazgo en un equipo que este año transita un rendimiento más irregular.

En el club son optimistas. El presidente blaugrana no tiene dudas de que Araujo recuperará su ánimo y volverá a defender el escudo en el Spotify Camp Nou una vez que se sienta preparado.

El Barça sabe que su capitán es una pieza clave en lo deportivo y un referente en lo humano, y lo acompañará en este proceso para que pueda regresar motivado, fuerte y plenamente enfocado.

