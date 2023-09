Presidente de Cerro Largo: “Mutual nos hace negociar con el revolver puesto en el pecho”

Fútbol uruguayo

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, se refirió al Consejo de Liga que se realizará este miércoles en la AUF donde las instituciones discutirán una propuesta de un aumento salarial del salario mínimo a los jugadores de la Segunda División Profesional que se escalará hasta llegar al 25% y que de no aprobarse la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales condicionó a una paralización de actividades.

“Es un tema complicado ya que viene condicionado por una decisión tajante de que si no pasa lo que quiere la Mutual se paraliza el fútbol”, comenzó diciendo Dehl entrevistado en el programa “Esto es fútbol” (Carve Deportiva 10.10 AM).

“Es negociar, metafóricamente hablando, con el revolver en el pecho”, aseveró y fue a más: “Ellos sabían la posición primaria de los clubes, que no estábamos de acuerdo en varias cosas, por eso hay una situación muy difícil”.

“¿A dónde vamos con la paralización de la actividad? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué consecuencias trae? Cuando se adopta una medida tenés que ver causas y efectos”, reflexionó y continuó: “esto puede llegar hasta la denuncia del convenio”.

“La mayoría de los clubes no queremos este modelo del fútbol, pensamos en otro que es la Liga de Fútbol Profesional, que además está avalada por el estatuto vigente”, señaló y dijo: “hay que resolver los pesados costos que tienen los presupuestos mensuales que tenemos y eso entre varios temas a conversar antes de paralizar la actividad. Es algo que lleva tiempo y conversaciones”.

La Liga Profesional

Consultado sobre la implementación de la Liga Profesional que varios clubes impulsan y que se puede usar como carta bajo la manga para este Consejo de Liga del miércoles, el presidente arachán contó: “no es condicionar una cosa con otra. La AUF no es una entelequia, tienen que respetar la voluntad soberana que es del Consejo de Fútbol profesional, las decisiones tienen que pasar por nosotros, los clubes y respetar las mayorías”.

“Tenemos una Liga creada, pero Ignacio Alonso no la quiere, es el gran opositor que tenemos”, indicó para resaltar: “no es lo que él diga, es lo que establece el estatuto, porque las normas están por encima de las decisiones de las personas”.

Consultado sobre la posibilidad de negociar los derechos de televisación del balompié local de forma directa por los clubes que brindaría la Liga, aseveró: “¿Cómo vas a dejar que los otros grupos de interés pasen a tomar parte de una decisión que va a repercutir en nuestra economía? Yo no manejo la economía de OFI, los clubes profesionales no la manejamos”.

“Si alguien quiere los derechos para sí, que lo diga, que los pague y ponga las garantías necesarias. Sino que nos dejen negociar con las empresas que existen o puedan existir, sea Tenfield, Mediapro, o la que se interese. Siempre se habla del negocio de la televisión y después no aparece nadie a proponer”, selló.

“Si alonso no quiere la liga profesional, que se arme su propia liga”, mencionó retomando sus dichos sobre este: “él no es un emperador o el rey, el es el presidente de AUF, sometido a la voluntad de los clubes en materia de fútbol. Alonso se olvidó de sus origines, no viene de los árbitros, los entrenadores o de OFI, viene del fútbol profesional. Tiene que entender que de esta manera no se salió a flote despues de tantos años, tenemos un campeonato que es de los peores de América y los clubes están cada vez más pobre”.

Y cerró con una convite a los futbolistas: “los invito a los jugadores a que sean presidente de los clubes, o que al menos experimenten manejar una institución profesional por un mes, o más aún, de la Segunda Profesional y luego me cuentan”.

