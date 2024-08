Fútbol uruguayo

Presidente de Cerro Largo: "Alonso nos tomó el pelo, no puede jugar con los clubes"

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dhel, se refirió a las disputas políticas que se están viviendo en la actualidad en referencia al fútbol uruguayo y aseguró: “Ignacio Alonso no ha tomado el pelo”.

Los arachanes fueron una de las instituciones que no concurrieron a la reunión realizada el viernes pasado y convocada por el presidente de la AUF para tratar distintos temas, sobre lo cuál fue concluyente al explicar su posición.

“Soy un hombre de convicción y cuando tengo una idea trato de fundamentarla”, comenzó diciendo entrevistado en Carve Deportiva (Radio 10.10 AM) y continuó: “Teníamos muy claro que no era el ámbito a negociar. Tenemos (con la Unión de Clubes que conforman ocho instituciones) un proyecto a debatir sobre los costos de fútbol, que va desde gastos en seguridad, personal de recaudación, déficits, etc”.

“A nosotros lo primero que nos interesa es la puesta en marcha de la Liga Profesional”, confirmó y clarificó: “Ustedes me dirán que nos interesa el contrato de televisión y yo les pregunto: ¿A quién no le interesa más dinero? A todos. Con eso solucionaremos algunos problemas económicos, pero no todos, porque tenemos un fútbol muy, muy caro, donde es imposible que se puedan cubrir de forma tranquila los presupuestos”.

Consultado hace cuanto tiempo no tenía una charla o reunión con Ignacio Alonso, mencionó: “Mucho tiempo y mirá que nos unen aspectos de línea política”.

“En lo personal entiendo que nos tomó el pelo y se terminó esto, no puede jugar con los clubes. En la esencia del fútbol una de las patas más importantes son las instituciones”, aseveró.

“Le hemos pedido reuniones, informaciones de todo tipo, las ha negado todo el tiempo, aún no presentó el balance, se tomaron decisiones de su parte para la distribución de dinero a algunas instituciones puntuales. Ya le manifestamos por nota que queremos ir a fondo”, cerró.

