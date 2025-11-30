Presidente de Barcelona sobre el “momento” de Araujo: “La pasó mal y debe superarlo”

Fútbol Internacional

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, respaldó a Ronald Araujo luego de que el uruguayo fuera cuestionado por su expulsión a los 44 minutos de la goleada sufrida por el equipo culé 3-0 ante Chelsea este martes por la Liga de Campeones de la UEFA Champions League.

El zaguero recibió críticas tras el partido en Stamford Bridge, por lo que el mandatario del club azulgrana salió a apoyarlo en las últimas horas. “Quiero animar y defender a Araujo”, comenzó diciendo el dirigente.

“Se lo criticó mucho, y no es justo”, declaró Laporta, y valoró que el zaguero “lo da todo en el campo”. “Es nuestro capitán y debe superar este momento”, agregó el presidente de Barcelona.

“Es una persona muy emocional y la pasó mal. Quiero decirle que estamos con él. Debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias”, cerró el directivo.

