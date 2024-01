Preolímpico: Perú, uno de los rivales de Uruguay, va sin figuras y con muchos sub-18

Fútbol Internacional

La selección de Perú acudirá al Preolímpico sub-23 de Venezuela sin sus jugadores más reconocidos y con la intención de dar roce internacional a jóvenes de la categoría sub-18 con miras a futuras participaciones de la Bicolor.



La situación del combinado peruano fue confirmada por su seleccionador, José Chemo del Solar, quien señaló que al menos ocho de sus futbolistas clave, entre ellos Piero Quispe, el mejor jugador de la Liga 1 peruana de 2023, no fueron cedidos por sus equipos.



“Dentro de la lista, la mitad del equipo son chicos sub-18. Tienen la oportunidad de jugar un Preolímpico con cuatro años menos. Estos chicos que están yendo a este Preolímpico también pueden jugar el Preolímpico de 2028. De la mitad del equipo que estoy llevando, cuatro son menores de edad. Es una oportunidad para ellos, y yo lo veo desde ese lado”, explicó Del Solar.



El también exinternacional peruano confirmó que muchos de los equipos a los que pidió ceder jugadores no aceptaron porque el Preolímpico no es un torneo organizado por la FIFA.



“Yo entiendo a los clubes, porque cada uno vela por sus intereses. Al no ser un torneo FIFA, no se ven en la obligación de ceder a sus jugadores”, indicó antes añadir que le hubiera gustado tener, cuando menos, a ocho jugadores más.



Mencionó entre estos a Piero Quispe, quien fue transferido a los Pumas mexicano; Alfonso Barco, del Defensor Sporting uruguayo; y Jesús Castillo, del Gil Vicente portugués. “A esos tres me hubiese encantado tenerlos aquí, pero, lamentablemente, no nos prestaron a esos chicos”, sostuvo.



Añadió que, de los equipos nacionales, le hubiese gustado tener a Joao Grimaldo, Jostin Alarcón, Catriel Cabellos, Matías Lazo y Kenji Cabrera, todos con participaciones en torneos internacionales de clubes y, en algunos casos, con la selección mayor de Perú.



Más allá de ello, Del Solar ya determinó el equipo titular que usará en Venezuela, aunque aclaró que lo más probable es que haga “rotaciones en el equipo por el poco tiempo de recuperación”. “Vamos a jugar 4 partidos en nueve o 10 días. Probablemente jueguen todos”, concluyó.



En la sub-23 que llevará a Venezuela destaca el delantero Víctor Guzmán, un jugador de 17 años de la reserva del Alianza Lima que anotó varios goles en la etapa de preparación y se ganó el apelativo de “la nueva joya” del fútbol local.



Entre los experimentados aparece el centrocampista peruano-español Alessandro Burlamaqui, quien ya integró las sub-17 y sub-20 de Perú y se unió la semana pasada al equipo de Chemo del Solar tras ser cedido por el Intercity de España.



El torneo Preolímpico sub-23 se disputará en Caracas, Valencia y Barquisimeto, del 20 de enero al 11 de febrero.



Perú integra el Grupo B, junto con Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, y debutará el próximo 21 de enero frente a La Roja, en Valencia.

EFE / FútbolUy