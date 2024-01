Preolímpico: “Estamos muy preparados. Nos noto firmes e intensos”, dijo Homenchenko

Selección

La selección uruguaya sub-23 que dirige Marcelo Bielsa arribó este jueves por la noche a la ciudad venezolana de Valencia, donde a partir del próximo miércoles 24 a las 17:00 horas disputará sus partidos de la fase de grupos del Preolímpico que dará dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Uno de los futbolistas convocados es Santiago Homenchenko, que dialogó con De fútbol se habla así de DirecTV Sports: “Es muy buena la calidad de los entrenamientos. Nunca me había tocado vivir una preparación así. Estamos muy preparados y concentrados. Nos noto firmes e intensos, y estamos deseando demostrarlo”.

El entrenador argentino lo ha utilizado de zaguero, a lo que explicó: “Por ahora me ha utilizado ahí, pero en algunas charlas me dijo que de contención podría jugar. Hoy está César [Araújo] muy bien ubicado y yo me siento muy bien de zaguero. Si me toca jugar, sea donde sea, voy a cerrar los ojos y voy a jugar nomás”.

Luego se refirió a Nicolás Marichal, quien se perfila para ser su compañero en el centro de la defensa: “Nico ya tiene su experiencia. Juega en el exterior y tiene más años que yo en Primera, por lo que voy a tratar de aprender lo más posible. Tiene mucha presencia y jerarquía. Podemos hacer buena dupla”.

“Tengo un grupo de trabajo espectacular. Mis representantes siempre me mantuvieron muy tranquilo, fue muy formal todo. Estoy muy enfocado en esto, me preparo todos los días y que esta sea la oportunidad de mi vida con Marcelo. Es muy difícil entrar en el mercado del viejo continente, di un gran paso. Tienen una estructura y un proyecto increíble”, comentó sobre su fichaje por el Real Oviedo de España.

La Celeste estará en el grupo B del Preolímpico y debutará el 24 de enero ante Paraguay en el Estadio Misael Delgado de Valencia a las 17:00 horas. Tres días más tarde, a las 20:00 y en el mismo recinto, jugará frente a Chile, y el 30 del mismo mes contra Perú a las 17:00. Cerrarán el 2 de febrero ante Argentina a las 20:00, también en el mismo estadio.

