Premios UEFA: Erling Haaland elegido mejor jugador del año y Guardiola mejor entrenador

El delantero noruego del Manchester City Erling Haaland recibió este jueves en Mónaco el premio al mejor jugador del año de la UEFA, tras su primera temporada en el conjunto inglés, en la que ganó la Champions League, la Premier League, la FA Cup y la Supercopa de Europa.

Con 23 años, Haaland cerró su primera campaña en el equipo que dirige el español Pep Guardiola con 12 goles en la Champions, cuatro más que su inmediato perseguidor, el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), y la cifra récord de 36 en la liga inglesa.

El internacional noruego, que se convirtió en el jugador más joven que firma 35 goles en la Champions League, releva al delantero francés Karim Benzema en el palmarés del premio, al que optaban también su compañero de equipo, el belga Kevin de Bruyne, y el argentino Leo Messi, tras su paso por el PSG francés y ahora en el inter de Miami.

Los ganadores de los premios de la UEFA a los mejores de la temporada son elegidos por un jurado de entrenadores y periodistas, tras una preselección inicial hecha por el grupo de estudio técnico de la UEFA, según su rendimiento.

El técnico español del Manchester City, Pep Guardiola, ganador de la última edición de la Champions League, recibió el premio al entrenador del año de la UEFA, al que optaban también los entrenadores italianos del Inter de Milán, Simone Inzaghi, y del Napoli, Luciano Spalleti.

Guardiola, que no asistió a la ceremonia celebrada en el Forum Grimaldi de Mónaco, porque se recupera de una intervención quirúrgica, releva en el palmarés al italiano Carlo Ancelotti, que recogió la distinción el año pasado en Estambul, después de ganar la Champions, la Liga y las Supercopas de España y de Europa con el Real Madrid.

Responsable del City inglés desde la temporada 2016/17, Guardiola ganó la última temporada la Premier League y la FA Cup, la Champions y la Supercopa de Europa, la victoria el pasado día 16, en Atenas sobre el Sevilla en la tanda de penales.

Con éste título, elevó a 36 los ganados en su carrera, que incluyen los catorce que obtuvo durante su etapa en el Barcelona (tres ligas, dos Champions, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes) y los siete logrados con el Bayern Múnich alemán (tres ligas, un Mundial de Clubes, dos Copas y una Supercopa de Europa).

Con el Manchester City lleva ya quince títulos (cuatro Premier, dos Copas, cuatro Copas de la Liga, tres Supercopas inglesas, una Champions y una Supercopa de Europa).

La mediocampista del Barcelona Aitana Bonmatí fue distinguida con el premio de mejor jugadora de la UEFA de la última temporada, tras la consecución del título mundial con España el pasado día 20 en Sídney, además del triplete de su equipo con la Champions League femenina, la liga española y la Supercopa.

La futbolista catalana, de 25 años, releva en el palmarés a su compañera de club y de la selección Alexia Putellas, ganadora los dos últimos años, tras convertirse en finalista para lograr el galardón, junto a la también española Olga Carmona (Real Madrid) y la australiana del Chelsea Sam Kerr (Chelsea).

Bonmatí, que recibió el premio en el Forum Grimaldi de Mónaco de manos de Aleksander Ceferin, marcó 5 goles y dio 8 asistencias en la Champions y tuvo un papel decisivo en la remontada del Barcelona en la final, en la que derrotó al Wolfsburgo alemán (3-2) en Eindhoven, pese a llegar al descanso con una desventaja de dos goles.

Elegida ya mejor jugadora en cinco de los once partidos disputados por el Barcelona, la catalana fue determinante en una temporada en la que su club hizo triplete con la conquista también de la liga y la Supercopa de España, igual que en la selección para ganar el título mundial en Australia y Nueva Zelanda. En este firmó un doblete en octavos de final contra Suiza y fue nombrada Jugadora del Torneo, en el que España se proclamó campeona al derrotar a Inglaterra el pasado día 20 en Sídney.

La seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, recibió este jueves el premio de mejor entrenador del año de fútbol femenino de la UEFA, y dedicó la distinción a la selección española, frente a la que perdió el último Mundial el pasado día 20 en Sídney.

“Quiero dedicar este premio a la selección española, un equipo que merecía estar celebrando el título del mundo”, dijo Wiegman al recibir la distinción, a la que optaban también el seleccionador español femenino, Jorge Vidla, y el entrenador del Barcelona, Jonatan Giráldez.

Wiegman recibió este jueves el galardón de manos del presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, en el Forum Grimaldi de Mónaco. Antes de asumir el cargo de seleccionadora de Inglaterra en 2021, Wiegman se proclamó campeona de Europa con su país en la Eurocopa de 2017 y a la final del Mundial dos años después.

También lideró el éxito de Inglaterra en la Eurocopa 2022, en la que su selección dejó fuera a España, y en el último Mundial de Australia y Nueva Zelanda llegó hasta la final en la que perdió ante la selección española. El pasado abril conquistó la Finalísima femenina, en la que Inglaterra derrotó a Brasil en la tanda de penales.

