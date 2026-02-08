Fútbol Internacional

Premier: Manchester City venció 2-1 a Liverpool de forma agónica y es escolta

FútbolUy.

Manchester City derrotó 2-1 a Liverpool de forma agónica en Anfield por el cierre de la fecha 25 de la Premier League, que tiene a Arsenal como líder con seis puntos de ventaja sobre el equipo de Pep Guardiola.

Tras 70 minutos cerrados, Dominik Szoboszlai abrió el marcador para el equipo local con un golazo de tiro libre. Sin embargo, la visita lo remontó con goles de Bernardo Silva y Erling Haaland (de penal) a los 84’ y 90+3’ respectivamente.

¡¡AY DIOS MIOOO, GOLAZO INFERNAL DEL LIVERPOOL!! TIRO LIBRE IMPRESIONANTE DE SZOBOSZLAI PARA MARCAR EL 1-0 DE LOS REDS ANTE CITY EN ANFIELD.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

¡LE DURÓ POCO LA ALEGRÍA A LOS REDS! Haaland la bajó y Bernardo Silva definió para marcar el 1-1 del Manchester City en Anfield.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

¡DELIRIO CIUDADANO EN ANFIELD! HAALAND TIRÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DEL CITY ANTE LIVERPOOL.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Sobre el final fue expulsado Szoboszlai. Con su derrota, Liverpool quedó sexto producto de 39 puntos, por detrás de Aston Villa, Manchester United y Chelsea.

