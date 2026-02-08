Contenido creado por Ramiro Aranda
Premier: Manchester City venció 2-1 a Liverpool de forma agónica y es escolta

Los de Guardiola recibieron un golazo de Szoboszlai a los 74 minutos, pero ganaron de atrás y como visitantes gracias a Silva y Haaland.

08.02.2026 15:30

2026-02-08T15:30:00-03:00
Manchester City derrotó 2-1 a Liverpool de forma agónica en Anfield por el cierre de la fecha 25 de la Premier League, que tiene a Arsenal como líder con seis puntos de ventaja sobre el equipo de Pep Guardiola.

Tras 70 minutos cerrados, Dominik Szoboszlai abrió el marcador para el equipo local con un golazo de tiro libre. Sin embargo, la visita lo remontó con goles de Bernardo Silva y Erling Haaland (de penal) a los 84’ y 90+3’ respectivamente. 

Sobre el final fue expulsado Szoboszlai. Con su derrota, Liverpool quedó sexto producto de 39 puntos, por detrás de Aston Villa, Manchester United y Chelsea.

