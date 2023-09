Premier League: Manchester City goleó y Chelsea perdió con Nottingham Forest. Hubo más

Fútbol Internacional

La nueva sociedad establecida entre el argentino Julián Álvarez y el noruego Erling Haaland, que firmó su primer triplete de la temporada, bastó para que el Manchester City sacara adelante la visita al Etihad del Fulham (5-1) y con cierto desahogo lograra su cuarta victoria seguida que le asienta como líder solvente de la Premier League.

Tardó media hora en romperse el partido. Lo hizo Julián Álvarez que repitió titularidad. Es una alternativa a la que recurre últimamente el banquillo español. Centro al área de Mateo Kovacic que encuentra a Haalanda. Asiste el noruego a Álvarez, que llega desde atrás y marca.

Tuvo el Fulham el tino de responder con cierta premura, de no dejar que la ventaja local se asentara. Tres minutos más tarde empató. Fue en un córner botado por Harry Wilson que remató, en semifallo, el mexicano Raúl Jiménez. Lo alargó Tim Ream que superó a Ederson y estableció el empate.

No está acostumbrado el City a rivales respondones. Lo notó. Tardó en recuperar el pulso aunque tuvo el acierto y la fortuna de lograr de nuevo la ventaja en el añadido, antes del descanso. Fue gracias a una acción a balón parado. En un saque de esquina botado por Foden que cabeceó desde cierta distancia, el defensa neerlandés. El balón pasó al lado de Manuel Akanji aunque no despistó, según el árbitro, al portero Bernd Leno. Alcanzó la red el remate que alivió al cuadro citizen.

Fue un alivio el tanto para el City que apretó el acelerador después. No pudo mantener el ritmo el Fulham que se diluyó poco a poco. Haaland apareció a la hora de juego. Como goleador. Alargó un pase, de primeras, su socio, Julián Álvarez, y no falló. Después, en el 70, sentenció el encuentro el noruego, otra vez, en un agarrón de Issa Diop sobre el atacante argentino, de los más destacados. Fue penal. Lo ejecutó el goleador. Haaland no falló.

Cerró el partido en el añadido, donde acentuó su voracidad. Aprovechó un balón recibido de Sergio Gómez para volver a batir a Leno y ampliar, con su primer triplete del curso, su particular cuenta anotadora. Seis goles ya en cuatro partidos.

No tiró al arco en todo el primer tiempo el Chelsea, que apenas lanzó después dos veces entre los tres palos en 21 intentos, uno de ellos increíblemente fuera de Nicolas Jackson, durante su derrota contra el Nottingham Forest, la segunda en cuatro jornadas del proyecto de Mauricio Pochettino, surgida de un error de Moisés Caicedo y del acierto de Anthony Elanga en el inicio de la segunda parte (0-1).

En el minuto 48, el futbolista más caro de todo el mercado de verano, por los 133 millones pagados por el Chelsea al Brighton, falló en un control en el medio campo, demasiado largo, al que no alcanzó Gallagher y que activó el contragolpe. Tomó la pelota Awoniyi, que esperó lo justo y lo necesario para el desmarque de Elanga, solo ante el portero para anotar el 0-1 con calma, con sutileza, con un tiro certero fuera del alcance del guardameta español.

Esa fue la principal diferencia entre el ganador y el perdedor. Una jugada puntual. Uno de los dos únicos tiros entre los tres postes en más de hora y media de duelo en Stamford Bridge. Pero no fue sólo eso el principio del fin del Chelsea, que es un equipo previsible, al que la posesión le vale para creerse el dominador, sin profundidad en los últimos metros.

Nunca encontró la fórmula para sortear el repliegue de su adversario. Ni con Nicolas Jackson ni con la velocidad de Raheem Sterling ni con la posición por detrás del delantero de Enzo Fernández, que pierde presencia en la distribución -su especialidad- ni con Gallagher ni con el desaparecido Malo Gusto ni con Caicedo ni con nadie de los que empleó el técnico.

En tales niveles de posesión, el Chelsea debería haber contabilizado unas cuantas ocasiones. No tuvo ni una en el primer acto, más allá de sendos tiros desde fuera del área de Gallagher y Enzo Fernández, los dos fuera, o un remate de Chilwell, también lejos del marco. Sí alguna más en la segunda mitad. Una por encima de todas, ya con 0-1 en contra, en el minuto 82, cuando Nicolas Jackson falló una opción clamorosa, tras el regalo que le entregó Sterling.

La frustración del delantero fue el reflejo del partido del Chelsea, al que tampoco le había bastado la presencia de Cole Palmer, su último fichaje procedente del Manchester City, desde el minuto 62 del encuentro. Después, Thiago Silva sí dispuso de otra ocasión, repelida por Matt Turner, entre la ofensiva final del equipo blue, sin gol, a ocho puntos ya del City.

Otros resultados del día

Sheffield United 2-2 Everton

14' Abdoulaye Doucpuré (E), 33' Cameron Archer (S), 45'+3 Jordan Pickford E/C (S) y 55' Arnaut Danjuma (E)

Burnley 2-5 Tottenham

4' Lyle Foster (B), 16', 63' y 66' Heung-min Son (T), 45'+2 Cristian Romero (T), 54' James Maddison (T) y 90'+4 Josh Brownhil (B)

Brentford 2-2 Bournemouth

7' Mathias Jansen (Br), 30' Dominic Solanke (Bo), 77' David Brooks (Bo) y 90'+3 Bryan Mbeumo (Br)

