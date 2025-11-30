Fútbol Internacional

Premier: Arsenal empató 1-1 con Chelsea y continúa líder del torneo. Hubo más partidos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Chelsea y Arsenal empataron 1-1 en Stamford Bridge por el cierre de la fecha 13 de la Premier League, resultado que mantuvo al equipo de Mikel Arteta líder del torneo con una ventaja de cinco puntos con respecto a Manchester City.

Los locales jugaron con uno menos desde el minuto 38 por la expulsión de Moisés Caicedo tras una dura patada sobre Mikel Merino.

ENORME PROBLEMA PARA CHELSEA: por esta patada, Moi Caicedo EXPULSADO vs. Arsenal.



?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/89MBZ1pB0U — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

El elenco de Enzo Maresca abrió el marcador cuando transcurrían 48 minutos por intermedio de un cabezazo del defensor Trevoh Chalobah. Más tarde, a los 59’, Merino conectó la pelota de cabeza e igualó el trámite, partido tras el que Chelsea quedó tercero con 24 unidades (seis menos que Arsenal).

¡¡CHALOBAHHHH!! ¡El defensor de Chelsea apareció y los Blues le ganan 1-0 a Arsenal CON UN JUGADOR MENOS!



?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YhaZCzbFOG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

HAY PARTIDO EN STAMFORD BRIDGE: Mikel Merino ganó de cabeza y firmó el 1-1 de Arsenal vs. Chelsea.



?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dt0SwFFuxX — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

Más temprano, Manchester United (con Manuel Ugarte en el banco de suplentes) le ganó 2-1 a Crystal Palace, Liverpool venció 2-0 a West Ham United, Brighton derrotó 2-0 a Nottingham Forest, y Aston Villa superó 1-0 a Wolverhampton Wanderers (que tuvo a Santiago Bueno en el banco).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy