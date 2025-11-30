Premier: Arsenal empató 1-1 con Chelsea y continúa líder del torneo. Hubo más partidos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Chelsea y Arsenal empataron 1-1 en Stamford Bridge por el cierre de la fecha 13 de la Premier League, resultado que mantuvo al equipo de Mikel Arteta líder del torneo con una ventaja de cinco puntos con respecto a Manchester City.
Los locales jugaron con uno menos desde el minuto 38 por la expulsión de Moisés Caicedo tras una dura patada sobre Mikel Merino.
ENORME PROBLEMA PARA CHELSEA: por esta patada, Moi Caicedo EXPULSADO vs. Arsenal.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025
?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/89MBZ1pB0U
El elenco de Enzo Maresca abrió el marcador cuando transcurrían 48 minutos por intermedio de un cabezazo del defensor Trevoh Chalobah. Más tarde, a los 59’, Merino conectó la pelota de cabeza e igualó el trámite, partido tras el que Chelsea quedó tercero con 24 unidades (seis menos que Arsenal).
¡¡CHALOBAHHHH!! ¡El defensor de Chelsea apareció y los Blues le ganan 1-0 a Arsenal CON UN JUGADOR MENOS!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025
?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YhaZCzbFOG
HAY PARTIDO EN STAMFORD BRIDGE: Mikel Merino ganó de cabeza y firmó el 1-1 de Arsenal vs. Chelsea.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025
?? Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dt0SwFFuxX
Más temprano, Manchester United (con Manuel Ugarte en el banco de suplentes) le ganó 2-1 a Crystal Palace, Liverpool venció 2-0 a West Ham United, Brighton derrotó 2-0 a Nottingham Forest, y Aston Villa superó 1-0 a Wolverhampton Wanderers (que tuvo a Santiago Bueno en el banco).
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]