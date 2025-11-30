Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol Internacional
Lo mira de arriba

Premier: Arsenal empató 1-1 con Chelsea y continúa líder del torneo. Hubo más partidos

El equipo de Mikel Arteta y el de Enzo Maresca no se sacaron diferencias en Stamford Bridge, donde Caicedo fue expulsado en el local.

30.11.2025 15:28

Lectura: 2'

2025-11-30T15:28:00-03:00
Chelsea y Arsenal empataron 1-1 en Stamford Bridge por el cierre de la fecha 13 de la Premier League, resultado que mantuvo al equipo de Mikel Arteta líder del torneo con una ventaja de cinco puntos con respecto a Manchester City.

Los locales jugaron con uno menos desde el minuto 38 por la expulsión de Moisés Caicedo tras una dura patada sobre Mikel Merino.

El elenco de Enzo Maresca abrió el marcador cuando transcurrían 48 minutos por intermedio de un cabezazo del defensor Trevoh Chalobah. Más tarde, a los 59’, Merino conectó la pelota de cabeza e igualó el trámite, partido tras el que Chelsea quedó tercero con 24 unidades (seis menos que Arsenal).

Más temprano, Manchester United (con Manuel Ugarte en el banco de suplentes) le ganó 2-1 a Crystal Palace, Liverpool venció 2-0 a West Ham United, Brighton derrotó 2-0 a Nottingham Forest, y Aston Villa superó 1-0 a Wolverhampton Wanderers (que tuvo a Santiago Bueno en el banco).

