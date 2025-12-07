Posiciones finales del Brasileirão, descendidos y clasificados a copas internacionales

Fútbol Internacional

La última fecha del Brasileirão dejó definido no solo el drama del descenso, que terminó con Internacional de Porto Alegre y Vitória festejando la permanencia, y Fortaleza y Ceará lamentando la pérdida de categoría, sino también los puestos de clasificación a copas.

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro y Mirassol ya tenían el cupo asegurado a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el quinto clasificado fue Fluminense, que le ganó al Bahía 2-0 como local. Botafogo y Bahia jugarán a partir de la fase 2.

El octavo clasificado de Brasil será el campeón de la Copa de Brasil, que tiene fijadas sus semifinales de ida para esta semana. Cruzeiro-Corinthians jugarán el miércoles y Vasco da Gama-Fluminense el jueves. El domingo 14 serán las revanchas.

El campeón de la Copa de Brasil jugará la fase de grupos de la Libertadores. Cruzeiro y Fluminense ya ganaron ese derecho por la tabla del Brasileirão, por lo que en caso de ser campeones liberarían un cupo, que sería para San Pablo. Corinthians quedó en zona de Copa Sudamericana y liberaría un cupo para Vasco da Gama, que quedó afuera de los puestos de copas pero sabe que disputará, en el peor de los casos, la Sudamericana.

En zona de Sudamericana terminaron San Pablo (que podría subir a la Libertadores), Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro (goleó 5-0 a Vasco da Gama en la última fecha) y Santos, que hace dos fechas estaba complicado pensando en la permanencia y terminó ganando los últimos tres partidos. Hoy cerró su campaña goleando 3-0 de local a Cruzeiro, con Neymar en cancha.

Descendieron Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport Recife. Vitória e Inter, que hoy aseguraron la permanencia, son los únicos que hoy saben que no tendrán competencia internacional el año que viene, una temporada para la que ascendieron Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo.

