Fútbol Internacional

Por octavo año consecutivo al menos un uruguayo fue campeón de la Copa Libertadores

Por octavo año consecutivo, un uruguayo levantó la Copa Libertadores, una racha histórica que confirma el peso de los jugadores charrúas en el torneo más importante del continente. Desde 2018 hasta 2025, siempre hubo al menos un futbolista uruguayo campeón, y en varias ediciones incluso se repitieron protagonistas.

La seguidilla comenzó en 2018, cuando River Plate se consagró en Madrid con presencia celeste: Rodrigo Mora, Nicolás De La Cruz, Camilo Mayada y Marcelo Saracchi formaron parte del plantel millonario que venció a Boca en la recordada final.

En 2019, Giorgian De Arrascaeta levantó su primera Libertadores con Flamengo, iniciando una etapa dorada que repetiría más adelante. Un año después, Matías Viña gritó campeón con Palmeiras en la edición 2020, abriendo un ciclo en el que el club paulista se volvería habitual en las definiciones.

En 2021, Palmeiras volvió a coronarse y otra vez hubo aporte uruguayo: Joaquín Piquerez y Matías Viña integraron el plantel que venció a Flamengo en Montevideo. Un año más tarde, en 2022, fueron Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela quienes celebraron nuevamente con el Mengão.

La racha continuó en 2023, cuando Leonardo Fernández se consagró campeón con Fluminense, y en 2024, con el título de Botafogo, que tuvo a Mateo Ponte y Damián Suárez como representantes celestes.

Este 2025 no fue la excepción: Flamengo sumó otro título con presencia de Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela, Nicolás De La Cruz y Matías Viña. En el caso de Viña, no llegó a disputar minutos debido a lesiones, pero igualmente formó parte del plantel campeón.

Ocho años seguidos, trece futbolistas involucrados y una certeza: el fútbol uruguayo sigue siendo protagonista en las grandes citas continentales, con una presencia sostenida que ya se convirtió en tradición.

2018 – Rodrigo Mora, Nicolás de La Cruz, Camilo Mayada y Marcelo Saracchi (River Plate)

2019 – Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

2020 – Matías Viña (Palmeiras)

2021 – Joaquín Piquerez y Matías Viña (Palmeiras)

2022 – Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela (Flamengo)

2023 – Leonardo Fernández (Fluminense)

2024 – Mateo Ponte y Damián Suárez (Botafogo)

2025 – Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Matías Viña* (Flamengo)

