Polenta: “El grupo me vio devastado y con pensamientos de no volver a entrar a una cancha”

Nacional afrontará el próximo domingo, desde las 18:00 horas, uno de los partidos más difíciles de jugar. Y es que retornará a la actividad tras el fallecimiento de Juan Izquierdo, quien perdió la vida el pasado martes 27 a causa de una arritmia cardíaca sufrida cinco días antes en el partido contra San Pablo por Copa Libertadores.

El Tricolor enfrentará a Liverpool en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Clausura en un encuentro que será muy emotivo y que estará cargado de homenajes al zaguero. Durante los últimos días, se lo vio muy afectado a Diego Polenta, quien fue uno de los encargados de trasladar el féretro de la sede al auto fúnebre en el velatorio y que estuvo junto a la familia de Izquierdo en todo momento.

“De lo anímico no sabemos hasta el momento del partido. El golpe fue duro, pero hay un campeonato que hay que terminar. Estamos como podemos y no como queremos. Entraremos y trataremos de hacer lo mejor posible por respeto a Juan, a nuestra gente y al club”, dijo el capitán este jueves en conferencia de prensa.

“Mirá lo que son las vueltas de la vida, los últimos dos equipos de Juan. Va a ser muy emocionante para nosotros y para ellos también. La realidad es que después entrás a la cancha tenés que jugar, pero capaz que podemos jugar o no porque no sabemos cómo nos va a seguir golpeando en lo emocional. Hay veces que estamos con más ganas y otras con menos, pero vamos a salir con todas las ganas”, ahondó.

“Han sido momentos duros. Uno se pone a pensar y en mi vida había pasado por una situación así”, comentó, y aseguró que “es como la pérdida de un familiar, porque a veces vivimos más con los compañeros que con la propia familia. Lo vamos a recordar siempre; entrar al vestuario y que no esté es muy complicado”.

Con respecto a su decisión de estar junto a la familia de Juan, indicó: “Sentí que debía estar en ese momento. Sé lo que es la familia de Juan, lo que pensaba de su familia, entonces al estar cerca de ellos le estoy cumpliendo como familia, como un hermano que se nos fue. Lo hago de corazón y no quería que se supiera mucho lo que estaba haciendo”.

“El grupo actuó de una manera espectacular, los compañeros siempre intentaron estar y acompañar. Como grupo nos volvimos familia para poder estar cerca de ellos”, destacó. “Sin dudas que es lo más doloroso que me tocó vivir, nunca me imaginé una cosa así. Va a ser difícil y no lo vamos a olvidar porque nos chocó a todos, pero hay que seguir adelante; Juan nos dejó una enseñanza que es disfrutar de la vida y aprovechar cada momento”, siguió.

“En cada charla y en cada momento será recordado, pero hay que entrar a la cancha y rendir al máximo. El grupo me vio devastado, triste y con los pensamientos de no volver a entrar a una cancha, pero hay que juntar fuerzas y seguir. Esta semana volví a pisar la cancha porque no podía, me sentía sin ganas y sin fuerzas”, expresó.

Y agregó sobre lo que han sido estos últimos días: “Sentimos el apoyo de muchísima gente, de todo el fútbol. Hay que agradecer por todo. Se han portado muy bien y hasta hoy estamos en contacto. Dentro de tanta tristeza, eso te da un poco de alegría; lo humano no se perdió y la gente reaccionó de una manera increíble”.

Sobre el partido, señaló: “Va a ser un partido difícil. Liverpool es un rival al que no le está yendo del todo bien, pero es un rival a respetar. Entrenaremos y le pondremos cabeza para tratar de lograr la victoria”.

Y cerró hablando del anuncio del retiro de la selección uruguaya de Luis Suárez: “Darle las gracias como uruguayo, tanto a él como a Edi [Cavani]. Estoy orgulloso de que nos hayan representado de esa manera”. “Luis es un ejemplo de rebeldía, de estar siempre en los momentos difíciles; desearle lo mejor”.

