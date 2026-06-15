Polémica por gesto de árbitro VAR en la transmisión del partido Alemania vs. Curazao

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Una polémica situación se vivió el pasado domingo durante el encuentro entre Alemania y Curazao por el Mundial, que finalizó con victoria germana por siete tantos contra uno.
Antes de que comenzara el partido, ocurrió un suceso que dio lugar a controversias, justo en el momento en que se mostraba a los árbitros encargados del VAR en la emisión, según informó The Guardian.
El australiano Shaun Evans, quien era uno de los encargados del arbitraje de video, realizó un gesto que es considerado como un emblema de odio por la Liga Antidifamación. El gesto, que es llamado “OK invertido”, fue hecho por el árbitro realizando una señal manual en la que une el dedo índice con el pulgar, dejando levantados los otros tres dedos.
De momento, se desconoce el motivo por el que el australiano efectuó ese símbolo, aunque la situación generó polémica en las redes y despertó reacciones.
Fare, una organización que se encarga de detectar gestos racistas y canciones de ese tipo en el deporte, emitió un comunicado consignado por The Guardian: “Según nuestros expertos, el gesto utilizado se asemeja claramente a un símbolo de 'OK' invertido, usado como símbolo de 'supremacía blanca' en círculos de extrema derecha a nivel mundial”.
PIDEN EXPULSAR DEL MUNDIAL A UN ÁRBITRO AUSTRALIANO POR SUPUESTA SIMBOLOGÍA NEONAZI— Montevideo Portal (@portalmvd) June 15, 2026
El árbitro VAR del partido Alemania vs Curazao, Shaun Evans, esta siendo investigado por la FIFA por un presunto gesto con la mano, utilizado por grupos de extrema derecha, que significa "White… pic.twitter.com/QrPSe3wfhI
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