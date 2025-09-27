Pogacar ante Evenepoel: duelo que promete show en prueba de ruta del Mundial de ciclismo

Más deportes

Una pelea interesante entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel se disputará este domingo en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo que se está realizando en Kigali, Ruanda.

La imagen para la historia que dejó la contrarreloj individuaI previa, con Remco doblando a Tadej en la subida adoquinada final, a pesar de haber salido dos minutos y medio más tarde, parece avanzar para a una revancha del gran dominador de los últimos años y ganador de cuatro Tours.

Porque Pogacar, no hay que olvidarlo, es el vigente maillot arcoíris de la especialidad y acostumbra a ir a por todo cada vez que se sube a la bici y se pone un dorsal. La duda en esta ocasión, no obstante, será si está recuperado ya del todo de la enfermedad que desveló haber pasado en un viaje previo a Canadá.

Como el esloveno haya recuperado todo su vigor la batalla se presume épica y el sufrimiento para el resto está asegurado, incluido un Evenepoel impresionante en la mencionada crono sumando su tercer título mundial.

No se queda la carrera en cuanto a nombres en los dos grandes favoritos y sus respectivas selecciones, ya que habrá otros equipos potentes en la salida, como los de Gran Bretaña (Pidcock, Onley), Italia (Ciccone, Fortunato), Francia (Alaphilippe, el prometedor Seixas) o Australia (Hindley, Vine).

España con Ayuso, México con Del Toro, Ecuador con Carapaz y Colombia con Bernal. Pero los focos, en principio, están destinados más para Pogacar y una Eslovenia que tiene también a Primoz Roglic, que para el resto de rivales por el durísimo recorrido.

El recorrido

Un total de 16 vueltas a un circuito de 15 km que incluye hasta tres subidas de entidad, las de Kigali Golf (800 metros al 8,1 por ciento de desnivel), Kimihurura, un muro empedrado de 1.300 metros al 6,3 que se pega a las ruedas, y el Muro de Kigali, casi 400 metros verticales al 14,7 por ciento ya alcanzando la meta.

Para dar otra vuelta más de tuerca, el duro trayecto incluye poco después de la mitad del recorrido, en el km 160, la ascensión al Monte Kigali, 5,9 km al 6,8 por ciento que llegará precedida de otra cota más, la de Peage (2,2 km al 5,8).

Es decir, una brutalidad de 5.745 metros de desnivel positivo para una prueba de unas siete horas que apunta a tortura para los corredores liderada por Pogacar. Gran favorito y seguro que con más ganas aún que hace una semana ante su derrumbamiento en la crono en la que se exhibió Evenepoel.

El belga, por su parte, tratará de reverdecer el éxito de 2022 en Wollongong (Australia) y también repetir en este Mundial de Ruanda su doblete olímpico del año pasado.

