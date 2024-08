Plantel de San Pablo hizo una oración por Izquierdo previo a entrenamiento de este viernes

El fútbol ayer vivió un momento muy tenso en la Copa Libertadores. Y es que Juan Izquierdo, futbolista de Nacional, se desplomó en la mitad de la cancha durante el partido que el Tricolor perdió 2-0 con San Pablo en el MorumBis por la vuelta de octavos de final a causa de una arritmia cardíaca.

Rápidamente, los futbolistas de los dos equipos se aproximaron al defensa para ayudarlo, además de que los servicios médicos actuaron en, aproximadamente, unos 40 segundos. Fue trasladado consciente a un hospital cercano y luego el club confirmó la entidad de lo sucedido.

Jugadores y cuerpo técnico de Nacional decidieron suspender la conferencia de prensa y la zona mixta, pero el elenco paulista sí habló. Uno de los que lo hizo fue el argentino Jonathan Calleri, autor del segundo gol y uno de los capitanes del equipo: “Es un momento difícil. De lo único que quiero hablar es de Izquierdo”.

“En nombre de todos los jugadores y la comisión, pedimos que recen mucho por su vida. No da para hablar del partido. Lo más importante es la vida del muchacho”, dijo, y añadió: “Vamos a hacer todo lo posible para ayudar. Estamos preocupados por la vida de un colega. Le deseamos que tenga una buena recuperación y que vuelva a Uruguay con su familia lo antes posible”.

Y esa actitud se vio reflejada este viernes, cuando el plantel de San Pablo, previo al inicio del entrenamiento, realizó una oración “por la salud de Juan Izquierdo, que se encuentra en el hospital Albert Einstein”. “Seguimos apoyándonos para que el uruguayo esté bien”, agrega el mensaje.

O treino desta sexta-feira começou com uma oração dos nossos atletas e comissão técnica pela saúde de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU que encontra-se no Hospital Albert Einstein.



Continuamos juntos na torcida para que o uruguaio fique bem. pic.twitter.com/nhiepqja77