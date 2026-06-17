Fútbol uruguayo

Plantel de Rampla Juniors denunció impagos y amenazó con no presentarse más a jugar

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El momento institucional de Rampla Juniors sigue siendo muy complejo. El equipo comenzó a jugar más tarde en la Primera Divisional C, a la que cayó en 2025 por primera vez en su historia, debido al atraso en el pago de una deuda, pero todo va a peor.

Dos prórrogas fueron necesarias pedir para pagar los adeudos de US$ 650.000, porque el empresario Foster Gillett, gerenciador de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que gestiona al club, no enviaba el dinero.

Finalmente, el Picapiedra inició el torneo con cuatro victorias seguidas (más los tres puntos ganados ante Cooper, que se bajó del torneo), pero los últimos dos partidos terminaron en empate ante Deportivo Italiano y derrota contra Bella Vista.

Este presente deportivo va de la mano de que el plantel está denunciando impagos salariales de abril y mayo, por lo que decidieron dejar de entrenar, según comunicaron este martes.

“Debido al no pago de nuestras remuneraciones del mes de abril y mayo, y a la nula respuesta de parte de la dirigencia para resolver la situación, como plantel hemos decidido no presentarnos a partir de hoy a los entrenamientos hasta obtener una solución”, indica el comunicado.

“Esta decisión ya había sido informada con antelación a los responsables y no es algo que se haya tomado de manera impulsiva y sin anticipación”, añade.

Y sigue: “Únicamente por el respeto al hincha nos presentaríamos el día sábado a jugar vs. Rocha FC, pero de no encontrar una solución al problema, este sería el último [partido] al que este plantel se presentaría”.

“A la hinchada Picapiedra le pedimos que entiendan nuestra decisión y nos apoyen como lo han venido haciendo en este período tan complicado”, concluye.

Comunicado de parte del plantel de Rampla. pic.twitter.com/mVEPalOXNY — Hincha de Rampla (@RamplaJFC1914) June 16, 2026

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