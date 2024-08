Fútbol uruguayo

Plantel de Nacional no entrenó por la situación de Izquierdo y tuvo charla con psicólogo

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, contó cómo se encuentra actualmente el plantel tricolor, teniendo en cuenta el delicado estado de salud que atraviesa Juan Izquierdo, quien se desvaneció el pasado jueves durante el partido de Copa Libertadores ante San Pablo.

El elenco albo no entrenó este lunes bajo las órdenes de Martín Lasarte. “Hoy hubo jugadores que, cuando empezó la práctica, no pudieron soportarla y pidieron abandonar la misma. Se hizo algún movimiento más que mínimo. Pasó el sábado y también ayer”, contó el máximo mandatario bolsilludo en Esto es fútbol de radio Carve Deportiva 1010 AM.

Los jugadores tricolores tuvieron atención psicológica con Damián Benchoam, encargado de esa área en Nacional: “Hubo una charla por Zoom con nuestro psicólogo, que está acá con nosotros en San Pablo. Lógicamente, les está faltando algo ahí en Los Céspedes”.

Balbi también habló sobre la “incertidumbre” y “responsabilidad” que llevan los jugadores albos “en sus espaldas”, y colocó de ejemplo a Diego Polenta, que “ha ayudado mucho a la señora de Juan, acompañándola en todos estos momentos”.

“Me da orgullo presidir esta enorme institución. El plantel, cuerpo técnico y todo el club estuvo más que a la altura en este duro trance que nos toca pasar”, agregó el presidente tricolor, y concluyó: “Ni física ni psicológicamente estamos pensando en competir próximamente. Hoy, no es prioritario”.

