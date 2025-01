Picante cruce entre el Cholo Simeone y Carlo Ancelotti: “Hay espinas que duelen”

Fútbol Internacional

En las últimas horas Diego Simeone y Carlo Ancelotti protagonizaron un cruce con respecto a distintas posturas acerca de las decisiones arbitrales tras partido entre Real Madrid y Celta de Vigo por los octavos de final de la Copa del Rey.

El entrenador de Atlético Madrid mostró su malestar luego de que el conjunto merengue triunfara con polémica ante el equipo gallego, que reclamó dos penales que no fueron cobrados. “El partido de ayer [miércoles] no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende”, dijo el Cholo días atrás.

Por su parte, el DT italiano de Real Madrid le respondió al argentino en conferencia de prensa previo al encuentro de este domingo ante Las Palmas: “Son cosas que a veces se dicen para la galería. Todo el mundo del fútbol es consciente de lo que representa el Real Madrid y de lo que ha representado en los últimos 125 años. Supongo que puede haber espinas que duelen”.

