Periodistas no podrán hacer preguntas en español durante algunas conferencias de prensa

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Durante la Copa del Mundo, se están viviendo insólitas situaciones en algunas conferencias de prensa que involucran a futbolistas de las distintas selecciones.
Los periodistas hispanoparlantes que se encuentran en la sala de prensa con los jugadores y quieren hacerles preguntas en español se ven impedidos de hacerlo en algunas ocasiones.
El motivo de esto es que las preguntas solo pueden realizarse en inglés debido a que existen problemas con la traducción ya que no hay traductores en español por canales remotos, según informó La Nación.
En un video difundido en redes sociales por el usuario Alerta Mundial, se ve a los jugadores Frenkie De Jong de Países Bajos, Vinícius Júnior de Brasil y Achraf Hakimi de Marruecos que manifiestan no tener inconvenientes en escuchar la pregunta en español; sin embargo, en algunos casos se le impide al periodista realizar la misma en el idioma.
?????? MUNDIAL 2026: La FIFA prohíbe a jugadores que respondan en español en un Mundial donde México es uno de los países anfitriones. ?????— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 14, 2026
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