Periodista le preguntó a Munúa por Suárez, pero fue interrumpido: “No estamos en Uruguay”

Banfield de Argentina, dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa, atraviesa un delicado momento en el fútbol argentino, en el que se ubica decimoquinto (sobre 28 puestos) en la tabla de posiciones del torneo, con apenas 11 puntos, dos victorias, cinco empates y seis derrotas.

El Taladro ganó apenas un partido de los últimos diez que jugó. Sin ir más lejos, cayó 2-1 sobre la hora este domingo como local ante Instituto de Córdoba, que se encuentra tercero en la liga.

La nueva derrota sufrida por el club verdiblanco este fin de semana, en el marco de la decimotercera fecha del campeonato, derivó en más críticas por parte de los hinchas, que mostraron su disconformidad tanto en la cancha como en redes sociales.

“Lo único que le puedo decir al hincha es que vivimos para ganar y que los hinchas sean felices. Somos los primeros en querer hacerlo. Necesitamos energías positivas y que estén con nosotros”, dijo el entrenador charrúa en conferencia de prensa.

En un momento determinado de la rueda, un periodista le consultó a Munúa acerca de la noticia de que Luis Suárez anunciaría su retiro de la selección. Sin embargo, antes de que el comunicador terminara la pregunta, los jefes de prensa de Banfield lo interrumpieron.

“Contextualicemos: estamos en Banfield, no en Uruguay”, expresó uno de los presentes, y complementó otro miembro de la comunicación del Taladro: “Vamos a pasar el micrófono a una persona que quiera hacer una consulta que tenga que ver con el partido de hoy, porque, si no, me parece una falta de respeto con el partido que se acaba de jugar”.

La próxima vez, que @CAB_oficial le pase una lista a los medios con las preguntas que si y no se pueden a hacer



Siempre que sea con respeto, el periodista pregunta lo que quiere y el entrevistado responde lo que quierepic.twitter.com/aPukitf9Dd — Pedro Figueredo (@PedroFigue_98) September 2, 2024

