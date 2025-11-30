Fútbol uruguayo

Perchman y el título de Nacional: “Una de las satisfacciones más grandes en 40 años”

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se refirió al título de Campeón Uruguayo ganado por el Tricolor ante Peñarol en el Gran Parque Central 1-0 con gol de Christian Ebere en el alargue.

“Por más que hubo gente que lo minimizó, tenía muy claro que la diferencia de definir en nuestra cancha (o no) era abismal”, afirmó el directivo en Disney +.

“Fue un partido muy parejo. Peñarol jugó mejor que nosotros en algún momento, pero nosotros siempre tuvimos más intención de ganarlo. En el año nos costó tener fútbol, pero, por más que otros no la vieron, actitud tuvimos siempre. Y lo terminamos ganando bien”, expresó Perchman.

“Nunca pensé que estaba lejos [el título]. El peor momento fue cuando hicimos el cambio de [Pablo] Peirano: estábamos a ocho puntos de Liverpool, casi sin chances del Apertura, pero enseguida nos metimos en campeonato y perdimos el Apertura en la primera fecha. De ahí en adelante, comandamos la Anual, que sigue siendo la tabla más importante del año”, analizó.

El vicepresidente de Nacional habló de la importancia llegada de Jadson Viera y su deseo de que el DT se quede en el club hasta el cierre de su mandato: “Así perdiéramos hoy, no tengo ninguna duda de que es nuestro técnico por los próximos dos años. Nunca tuve dudas”.

“Necesitábamos un cambio en ese momento. Le dije que ‘tenía que venir a sacarnos campeón y lo necesitaba ahora’. Iban tres partidos, todavía no habíamos ganado, pero había un cambio de energía muy grande. Estaba seguro de que era lo que teníamos que hacer”, reconoció.

“No nos tembló el pulso para cambiar dos veces de entrenador y tener tres entrenadores. Supimos sufrir durante muchas partes del año y mantener la calma en momentos muy complicados. Tuvimos un plantel con mucho carácter y calidad, por más que nos quisieron hacer creer que no era así”, destacó.

“Hubo dos torneos importantes en el año: el Uruguayo y la Supercopa. Y ganamos los dos. Las otras consideraciones, del carácter y el juego, que las diga el periodismo. El Intermedio no tiene incidencia ninguna”, dijo.

“Había un hecho histórico: Nacional nunca dejó de ser campeón por más de dos años en lo que va del siglo. Si bien lo anterior no nos corresponde, el club es uno solo: si no ganábamos este año, pasaban a ser tres años de ser campeón, y aparte era un bicampeonato de Peñarol”, recordó.

Perchman afirmó que Christian Ebere “fue el mejor jugador de las finales”: “Fue muy importante en el estadio de Peñarol y hoy liquida el partido con una jugada extraordinario”. Y destacó haber reincorporado al nigeriano: “Eso que había hecho un mal semestre en Plaza”.

“Hay que cumplir las palabras. Eso es parte de los valores que tiene un club con tanta historia. Tuvo muy pocas oportunidades, pero termina así. Si él quiere, se va a quedar”, aseguró el dirigente albo.

“Vamos por el bicampeonato, tener un equipo que vuelva a ilusionar a los hinchas y hacer una buena figuración a nivel internacional. Este año les dimos una de las satisfacciones más grandes de los últimos 40 años, pero nunca ilusionamos al hincha con el juego. El año que viene queremos ilusionar con el juego y hacer una gran copa”, apuntó.

