Perchman opinó del interés de Peñarol por Maxi Gómez y fue claro: “Va a jugar en Nacional”

La novela de Maximiliano Gómez sigue y parece que no terminará hasta dentro de algunos días. La cláusula de US$ 200.000 no es aplicable para el medio local y a Nacional, el primer interesado, le surgió un nuevo competidor: Peñarol.

“Se resolvió seguir esperando que se formalicen más ofertas de todos los sondeos que hay sobre la mesa”, aseguró este jueves por la noche el presidente violeta, Diego Franzini, tras la reunión de la directiva, en la que se habló del tema.

El mandatario de Defensor se reunirá con su par carbonero, Ignacio Ruglio, y se espera que vuelva a tener un encuentro con el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, quien este viernes habló y aseguró que su “anhelo” es ver a Gómez en Nacional, y cree que “va a ser así”.

Con respecto a las negociaciones con Defensor, contó en Convocados de radio El Espectador Deportes: “Nosotros iniciamos la negociación a través de Carlos, su hermano. Nos dijo que tenía una salida por 200.000 dólares. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo para que juegue en Nacional por el próximo año y medio”.

“Llegaron el pase en su poder a Defensor y lo que buscaban era reactivarse deportivamente y dejarle una plata a Defensor como recompensa. No le regalaron el pase a Defensor”, aseguró, y apuntó que “el primer contacto” que tuvo fue “a principio de semana” y, además, estuvieron “reunidos”, encuentro que catalogó de “excelente”.

“Peñarol hizo su oferta, pero acá lo importante es que el jugador y su familia quieren jugar en Nacional”, afirmó, y comentó: “Creo que vamos a llegar a buen puerto” porque “lo más importante es que el jugador prefiere jugar en Nacional; lo de Peñarol no lo veo como opción”.

Ante la pregunta de si la oferta de Peñarol fue para perjudicar a Nacional, fue claro: “No tengo manera de saberlo. Si les pareció que eso es una picardía, allá ellos. Nosotros con lo de [Fernando] Muslera, por ejemplo, fuimos claros desde el principio”.

“Capaz que vieron que lo de [Facundo] Batista no era tan fácil y activaron lo de Maxi Gómez”, indicó, y cerró con una contundente frase antes de decir que es su “anhelo”: “Maxi va a jugar en Nacional”.

