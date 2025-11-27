Perchman dijo confiar en la consagración de Nacional, pero, si no sale, “la vida sigue”

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, anticipó la segunda y definitiva final de la Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo a las 16:30 horas en el Gran Parque Central ante Peñarol y dejó un mensaje para los hinchas.

“Esto es un deporte muy pasional, que nos va a cambiar el ánimo, pero la vida sigue, seamos campeones o no”, dijo Perchman, entrevistado en Último al arco (Sport 890), reflexionando sobre los posibles escenarios: “Ojalá para nosotros el 2026 sea por ir por el bicampeonato, pero si no se da tendremos el objetivo de interrumpir el tri de Peñarol”.

“No hay que dramatizar”, señaló más tarde, y continuó su línea de pensamiento: “Nacional tiene un estilo e historia que debe honrar. Estoy seguro de que vamos a festejar, pero, si no nos tocara, hay que agachar la cabeza y volver con todo el año que viene”.

“Tengo mucho optimismo, estoy muy confiado, creo que [la llegada] de Jadson [Viera] nos cambió la energía y esperemos coronar el domingo, pero el hincha tiene que entender que esto sigue y, si no lo logramos, no podemos perder puntos y tenemos que seguir jugando en el Parque”.

Por último, hizo referencia al fallo del Tribunal de Ética de la AUF tras sus declaraciones sobre los arbitrajes, que redundó en una simple “advertencia”, y señaló: “Quizás cambiaré algún término a la hora de hablar, tomaré algún recaudo más. Dije lo que debía, fue contra alguien puntual, no fue contra todos. Simplemente fue un caso puntual de un juez puntual que dije quería que este año no nos arbitrara más”.

