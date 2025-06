Perchman: Matías de los Santos muy cerca y la presentación de Gómez y Lodeiro en Paysandú

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se refirió a la actualidad de Nacional, la “muy probable” llegada de Matías de los Santos para reforzar el plantel, la presentación de Lodeiro y Gómez en Paysandú y más.

Perchman, entrevistado en Esto es Fútbol (Carve Deportiva 10.10 AM) comenzó hablando de la salida del chileno Eduardo Vargas tras rescindir su vínculo: “Un excelente profesional, un gran jugador, de los mejores de la historia de Chile, pero no se pudo adaptar al fútbol uruguayo de la manera que hubiéramos querido nosotros y él. No hay que ser Einstein para saber que esa apuesta no salió bien”.

“Nuestro fútbol es mucho más difícil de jugarlo de lo que se piensa”, dijo con claridad, para ampliar: “Es complicado, jodido, y lo vemos con muchos jugadores que llegan desde el exterior. Vino el Indiecito Solari y no tocó la pelota y eso que había jugado en el Real Madrid. No es fácil”.

Presentación y alta

El directivo albo comenzó que a raíz de las llegadas de Maxi Gómez (que entiende está cerrada) y Nicolás Lodeiro, se manejó la opción de presentarlos oficialmente a ambos en un partido amistoso el 23 de julio en Paysandú, departamento del cual son oriundos.

El plantel tendrá licencia del 6 al 13 de julio, retornando a los entrenamientos el próximo 14. El 22 irán a tierras sanduceras para el mencionado cotejo, luego realizarán otro en Rivera (26 o 27) y retornarán a la capital.

Perchman también fue claro al hablar del encaminado arribo del zaguero Matías de los Santos como refuerzo para el semestre: “Es muy probable, es una de las opciones de zaguero grande que Pablo Peirano pidió”.

“Él nos solicitó que aparte de Coates, Millán y Calione, venga otro zaguero a integrarse y Matías es el que tiene más chance de llegar”, dijo del jugador que está negociando su salida de Atlético Tucumán.

Eso hará que se den salidas de juveniles a préstamo, una situación que sucederá con Nicolás Ramos y Jairo Amaro.

Sobre otras probables altas, explicó que si bien la idea es tratar de mantener lo que se tiene y llega, todo puede cambiar: “No me gusta dar ningún tipo de sentencia porque no ganó nada. Queda largo tiempo del periodo de pases, pero es cierto que va a ser difícil que incorporemos más, salvo si se van piezas que debamos cubrirlas”.

