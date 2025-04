Perchman: El "guion satánico" con Juventud, el "cambio de energías" y críticas a Aguirre

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, con su particular estilo se refirió a los últimos momentos de Lasarte en el club, el “guión satánico” que se dio en el partido ante Juventud, el cambio de energías y las críticas a Diego Aguirre, entrenador de Peñarol.

“Ya sé cómo es esto”, comenzó diciendo el dirigente entrevistado en el programa Último al Arco (Sport 8.90 AM) y mencionó: “Ahora dicen que hablo mucho, pero cuando ganamos la Supercopa Uruguaya y los clásicos ¿hablaba menos? Esto es así. Si Nacional es campeón a fin de año me votarán como el mejor dirigente del 2025 y si no se da, seré el peor”.

“Esto es Nacional, bo”, dijo con autoridad durante el intercambio con los periodistas y argumentó: “No es Juventud, Fénix, Boston River o Rampla. Es claro que hay una responsabilidad diferente. No es que tenemos 13 puntos en el Apertura y merecíamos 18, tenemos los puntos justo en base a lo que”.

Allí comenzó a adentrarse en la decisión de la salida de Lasarte y contó: “Traté de sostener esta situación lo más posible en el último mes, de dar posibilidades. El partido de Plaza Colonia (empate 1-1 en la séptima fecha) era clave jugando en casa. Después vino Livepool (2-2) donde no fuimos superiores, pero tampoco inferiores en Belvedere. Más tarde llegó Juventud de las Piedras ¿Cómo no vamos a pensar que le teníamos que ganar en casa?”.

“Hay un momento que decís vamos a cambiar esta energía ya que hay algo que está pasando”, recordó, para ejemplificar: “Si se analiza el partido con Juventud parece escrito en un guion satánico. Martín [Lasarte] se juega a poner a Diego [Polenta], su lugarteniente y referente, y a los dos minutos se da la expulsión. Luego, en el cierre, el gol de la derrota”.

“Había que cambiar la energía. Lo mínimo que puedo pretender es pasar raya total a fin de año y no que hagamos una jungla ahora”, cerró.

Se acuerda de la Fiera

Para ejemplificar lo efímero que es todo en el fútbol, Perchman utilizó a Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, rival de todas las horas, y las críticas que recibe tras un muy venturoso 2024.

“Es parte del juego, acá todo dura diez minutos”, dijo más tarde para mencionar a la Fiera: “¿Te parece que Diego Aguirre es peor entrenador que el año pasado?. Claro que no lo es”.

“Es parte de esto. Aguirre fue campeón del Uruguayo ganando los dos torneos [Apertura y Clausura] por primera vez en la historia de su club y además fue cuarto en la Libertadores 2024, generando una ilusión gigante para sus hinchas”.

“Ilusión para ellos y con los bolsos cagados hasta que los eliminó Botafogo. Ahí vos decís: ¿Se ganó una gran tranquilidad, tiene una espalda gigante? Mirá las críticas que tiene ahora, todo dura diez minutos.

