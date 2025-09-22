Perchman: “Que Ostojich no nos arbitre más este año. Nos condicionó tres partidos”

Fútbol uruguayo

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, se encuentra en Europa y no vio el partido que su equipo le ganó a Liverpool 3-1 el pasado sábado en el Gran Parque Central, pese a lo cual opinó de las jugadas polémicas y del arbitraje de Esteban Ostojich en base a videos con resúmenes de las mejores jugadas.

“No vi la de [Emiliano] Ancheta [falta sobre Nicolás Vallejo que le costó la amonestación], por lo que queda medio sesgado. No tengo problema en incluirla como posible roja sin verla, porque sería un error más de Ostojich. Vi un compacto donde vi la de Abel [Hernández] y la de [Martín] Rea”, dijo al programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

“A la de Rea no le veo tanta vehemencia, pero nunca quiso jugar la pelota, y donde puso la patada es roja. El codazo de Abel era una roja clarísima”, sostuvo, y lamentó que Ostojich es “un juez con el que Nacional no ha tenido suerte, para llamarlo de una manera simpática”.

“Arbitra de una manera en el exterior y de otra acá. Nos hizo cinco partidos este año: le ganamos con cierta facilidad a Progreso y Miramar, los clásicos del Apertura y el Intermedio, y ahora este con Liverpool. En los tres partidos importantes de verdad nos condicionó totalmente”, sostuvo.

“En el parque le di como bueno un penal que no cobró por mano de Coelho, pero en un montón de jugadas chicas nos condicionó y cortó el partido. La final del Intermedio fue un escándalo. Como fuimos un poco menos que Peñarol, mucha gente no habló, pero hubo 33 faltas en un partido parejo que terminó 0-0; 26 a favor de Peñarol. No existe en ninguna parte del mundo esa relación”, expresó.

“Llego el jueves por la noche y el viernes veremos el tema. Para mí, este año Ostojich con nosotros ya está pronto. Ya hizo lo que tenía que hacer y no me interesa que nos arbitre más. A veces escucho hablar de arbitrajes, pero no tengo que poner a todos en la misma bolsa si fue un buen año. El único inconveniente es Ostojich. Admitimos que puede haber errores de algún juez, pero el tema es cuando se dan de manera consecutiva”, añadió.

Por último, confirmó que va a “ofrecer algo económico” a Juventud de Las Piedras para “llegar a un arreglo” y jugar el sábado en el Estadio Centenario, donde “Nacional se encargaría del espectáculo”. “Juventud tiene una tribuna muy grande, en la que entra bastante gente de Nacional, por lo que tenemos que ponernos a tiro con lo que ellos pueden sacar en Las Piedras

En principio quieren jugar en Las Piedras, pero si logramos un acuerdo que nos sirva a las dos partes la idea es jugar a las 16 horas en el Estadio Centenario”, concluyó.

